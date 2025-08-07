Vyhráli jsme tisíce liber, radovali se hráči online binga. Šlo o technickou chybu

Když 72letá Jill Douthwaiteová viděla, jak se na obrazovce jejího telefonu zobrazuje výhra 2 700 liber (přibližně 75 tisíc korun), nemohla tomu uvěřit. Doufala, že peníze použije na nutnou operaci svého psa Coopera.
Podobně se radovala i 23letá svobodná matka Natasha Varcoeová, která vyhrála dokonce 5 tisíc liber (přibližně 140 tisíc korun). Ani jedna z žen však netušila, že se jedná o technickou chybu na straně společnosti provozující oblíbenou hru Gala Bingo.
Kvůli softwarové závadě se výhry chybně navýšily. Místo několika liber našli hráči na účtech i pětimístné částky. Celková výše chybných sum se vyšplhala na 1,6 milionu liber, ve skutečnosti přitom mělo jít o 150 liber (4 200 korun). Virtuální asistenti hráčům gratulovali a vybízeli je, aby si výhru užili, mnoho z nich si zadalo okamžitý výběr. Jenže peníze na jejich účty nikdy nedorazily.
Společnost Gala Bingo uvedla, že se jednalo o výjimečnou poruchu během jejich promo akce. „Omlouváme se zákazníkům za technickou chybu, která se vyskytla během naší letní bingo akce Summer Nights Bingo a vedla k tomu, že všichni hráči obdrželi nesprávné výplaty,“ uvedla mluvčí Gala Bingo.
„Naše smluvní podmínky jasně stanoví, že v případě poruchy mohou být výhry zrušeny,“ dodala. Podle deníku The Sun hráčům nabídla jako kompenzaci vrácení vsazených částek a k tomu malé bonusy.
Jedna žena z Manchesteru, která si přála zůstat v anonymitě, uvedla, že se jí podařilo výhru 2 400 liber (asi 67 tisíc korun) úspěšně vybrat do deseti minut. Peníze využila na oblečení a obuv pro svou dceru. Pro Daily Mail řekla, že si ničeho podezřelého nevšimla, protože už dříve na stránce vyhrála. Obdržela dokonce oficiální e-mail s radami, jak naložit s větší výhrou a odkazem na podporu.