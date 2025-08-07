Vyhráli jsme tisíce liber, radovali se hráči online binga. Šlo o technickou chybu

Autor:
  15:11
Velké zklamání čekalo na hráče online hry Gala Bingo. Domnívali se, že vyhráli v přepočtu desítky tisíc korun. Ukázalo se ale, že šlo o důsledek technické chyby, která způsobila falešné výhry v celkové výši 1,6 milionu liber (45 milionů korun). Soutěžící se peněz nedočkali. Gala Bingo zpětně výhry zrušilo a hráčům nabídlo jen malé kompenzace. Na případ upozornil deník The Sun.

ilustrační snímek | foto: iDNES.tv

Když 72letá Jill Douthwaiteová viděla, jak se na obrazovce jejího telefonu zobrazuje výhra 2 700 liber (přibližně 75 tisíc korun), nemohla tomu uvěřit. Doufala, že peníze použije na nutnou operaci svého psa Coopera.

Podobně se radovala i 23letá svobodná matka Natasha Varcoeová, která vyhrála dokonce 5 tisíc liber (přibližně 140 tisíc korun). Ani jedna z žen však netušila, že se jedná o technickou chybu na straně společnosti provozující oblíbenou hru Gala Bingo.

Místo dělení násobení. Tisíce Norů se z milionových výher radovaly jen okamžik

Kvůli softwarové závadě se výhry chybně navýšily. Místo několika liber našli hráči na účtech i pětimístné částky. Celková výše chybných sum se vyšplhala na 1,6 milionu liber, ve skutečnosti přitom mělo jít o 150 liber (4 200 korun). Virtuální asistenti hráčům gratulovali a vybízeli je, aby si výhru užili, mnoho z nich si zadalo okamžitý výběr. Jenže peníze na jejich účty nikdy nedorazily.

Společnost Gala Bingo uvedla, že se jednalo o výjimečnou poruchu během jejich promo akce. „Omlouváme se zákazníkům za technickou chybu, která se vyskytla během naší letní bingo akce Summer Nights Bingo a vedla k tomu, že všichni hráči obdrželi nesprávné výplaty,“ uvedla mluvčí Gala Bingo.

„Naše smluvní podmínky jasně stanoví, že v případě poruchy mohou být výhry zrušeny,“ dodala. Podle deníku The Sun hráčům nabídla jako kompenzaci vrácení vsazených částek a k tomu malé bonusy.

V Německu padl Eurojackpot. Sázející vyhrál téměř tři miliardy korun

Jedna žena z Manchesteru, která si přála zůstat v anonymitě, uvedla, že se jí podařilo výhru 2 400 liber (asi 67 tisíc korun) úspěšně vybrat do deseti minut. Peníze využila na oblečení a obuv pro svou dceru. Pro Daily Mail řekla, že si ničeho podezřelého nevšimla, protože už dříve na stránce vyhrála. Obdržela dokonce oficiální e-mail s radami, jak naložit s větší výhrou a odkazem na podporu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

„Dobrou noc, Ozzy.“ Desetitisíce lidí se v Birminghamu loučily s hudební legendou

V Birminghamu, rodném městě Ozzyho Osbourna, se konalo poslední rozloučení s touto legendou heavy metalu. Centrem britského města prošel smuteční průvod s rakví, portál iDNES.cz nabídl živý přenos....

Kamčatku postihlo zemětřesení o síle 8,8, patří mezi největší v historii

Jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení měřené historie v noci zasáhlo oblast u pobřeží ruského poloostrova Kamčatka. Otřesy o síle 8,8 vyvolaly tsunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Prostřelení okna kamionu na D5 míří k soudu, způsob rány je však stále nejasný

Před soudem už příští měsíc stanou dva cizinci obvinění ze dvou trestných činů. Letos v lednu podle policie ve vozidle BMW během předjíždění na dálnici D5 rozbili kamionu boční okno. Zřejmě k tomu...

7. srpna 2025  15:26

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Státní zástupce podal obžalobu na poslance Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Kauza souvisí s dvěma loňskými předvolebními plakáty, na kterých se objevovaly fotomontáže lidí...

7. srpna 2025  15:05,  aktualizováno  15:23

Nejsem proti setkání se Zelenským, zatím k tomu ale nejsou podmínky, řekl Putin

Ruský prezident Vladimir Putin nevyloučil setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, musí být ale nejdříve vytvořené podmínky. Řekl také, že Spojené arabské emiráty by mohly být...

7. srpna 2025  15:19

Vyhráli jsme tisíce liber, radovali se hráči online binga. Šlo o technickou chybu

Velké zklamání čekalo na hráče online hry Gala Bingo. Domnívali se, že vyhráli v přepočtu desítky tisíc korun. Ukázalo se ale, že šlo o důsledek technické chyby, která způsobila falešné výhry v...

7. srpna 2025  15:11

Muž se zbraní děsil lidi v obchoďáku, na přivolané policisty jen nechápavě zíral

Proti muži se zbraní v ruce museli na konci července zasahovat policisté v Ústí nad Labem. Pohyboval se v prostorech a v okolí obchodního centra. Hlídka ho po příjezdu na místo uviděla u jedné z...

7. srpna 2025  15:03

Centrální bankéři dál drží sazby beze změny. Inflační rizika totiž trvají

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek rozhodla, že úroveň úrokových sazeb na srpnovém zasedání nezmění. Základní úroková sazba, která ovlivňuje i cenu půjček či úročení vkladů, tak zůstává...

7. srpna 2025  14:35

Mayday! Rodiny rukojmích vypluly k pobřeží Pásma Gazy, chtějí se jim přiblížit

Více než 20 rodinných příslušníků a přátel izraelských rukojmích se ve čtvrtek v přístavu Aškelon nalodilo na několik jachet a člunů směřujících k pobřeží Pásma Gazy. Chtějí se přiblížit, co nejvíce...

7. srpna 2025  14:24

Muže chtěli okrást doma, ráno poté zemřel. Obžalovaný prý útočil kvůli zbrani

Obžalobě z trýznivé a zištné vraždy staršího muže v Horkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku čelí dvacetiletý Slavomír Karchňák. Krajský soud v Praze ve čtvrtek rozhodl, že ho ponechá ve vazbě. Podle...

7. srpna 2025  14:21

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

7. srpna 2025  14:20

Muž přišel o boty za 50 tisíc z limitované série, nechal je na chodbě bytovky

Dva páry sportovních bot ukradl neznámý zloděj z domu ve Znojmě. Nešlo přitom o obyčejné tenisky, ale limitovanou edici značkové obuvi. V podezření jsou mimo jiné dělníci, kteří bytový dům v...

7. srpna 2025  14:18

Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

Ve čtvrtek před dvanáctou hodinou došlo na 3,5. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy k dopravní nehodě dvou kamionů. Z jednoho z nich následně vypadaly přepravky s pivem, lahve se rozkutálely po...

7. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  14:06

RECENZE: Lepší než sestra Miley. Noah Cyrus natočila sevřenou a působivou desku

Premium

Zpěvačka a herečka Noah Cyrus, mladší sestra Miley a dcera countryového zpěváka Billyho Ray Cyruse, vydala tři roky po debutu The Hardest Part druhé album I Want My Loved Ones To Go With Me. Niterné,...

7. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.