Okupace? Bože chraň, musíme z Gazy co nejdřív pryč, tvrdí bývalý agent Mosadu

Je reálné, že Hamás přežije politicky, i když izraelská armáda v Gaze zvítězí?
Z vojenského hlediska je Hamás zničený. Problém tkví v tom, že Hamás je ideologie. A ideologie neumírají. Právě proto nesouhlasím s tím, že „bez zbraní není Hamás“. Mohou vždy přejít do spícího období bez zbraní, protože bez zbraní začínali. Hamás původně začal jako humanitární islámská organizace. Izraelské úřady proti nim němu nic nedělaly, protože si myslely, že lidé místo demonstrací půjdou do mešity a budou se pětkrát denně modlit. Pomalu se to ale změnilo v militantní organizaci. Není to organizace švédských skautů. Je to IS, jedna ku jedné. A stejně jako IS, i oni mohou přetrvat.
Na Západním břehu se dějí věci, na které jako Izraelec opravdu nejsem hrdý.