Okupace? Bože chraň, musíme z Gazy co nejdřív pryč, tvrdí bývalý agent Mosadu

Premium

Fotogalerie 2

Bývalý agent Mosadu, spisovatel a novinář Gad Šimron v Praze (28. listopadu 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Tomáš Ratner
  16:53
Hamás je jako Islámský stát, vojensky ho nelze zničit, říká novinář a bývalý agent Mosadu Gad Šimron. Současná izraelská vláda podle něj ztratila pojem o realitě a extremisté jako Itamar Ben Gvir mají stejné zájmy jako teroristé. V rozhovoru pro iDNES.cz Šimron také mluví o tom, že poradci premiéra Benjamina Netanjahua mohli být financováni Katarem, a o své knize Láska a válka v britské Palestině.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Je reálné, že Hamás přežije politicky, i když izraelská armáda v Gaze zvítězí?
Z vojenského hlediska je Hamás zničený. Problém tkví v tom, že Hamás je ideologie. A ideologie neumírají. Právě proto nesouhlasím s tím, že „bez zbraní není Hamás“. Mohou vždy přejít do spícího období bez zbraní, protože bez zbraní začínali. Hamás původně začal jako humanitární islámská organizace. Izraelské úřady proti nim němu nic nedělaly, protože si myslely, že lidé místo demonstrací půjdou do mešity a budou se pětkrát denně modlit. Pomalu se to ale změnilo v militantní organizaci. Není to organizace švédských skautů. Je to IS, jedna ku jedné. A stejně jako IS, i oni mohou přetrvat.

Na Západním břehu se dějí věci, na které jako Izraelec opravdu nejsem hrdý.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za...

Prezident Petr Pavel vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím premiérovi Andreji Babišovi, aby veřejně řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Hlava státu řekla, že vychází nejenom z...

10. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  17:55

Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) oznámil, že ve spolupráci s protikorupční prokuraturou (SAP) provádí rozsáhlý zátah zaměřený na odhalení úplatkářství v ukrajinském energetickém sektoru....

10. listopadu 2025  16:55,  aktualizováno  17:53

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

10. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  17:17

Češka dostala v Rusku v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině

Ruské ministerstvo obrany oznámilo obsazení vesnice Vyšneve v Dněpropetrovské...

Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Státní tisková agentura TASS to uvedla s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní...

10. listopadu 2025  13:24,  aktualizováno  17:05

Psa v Rakovníku patrně někdo poléval žíravinou, zvíře podstupuje náročnou léčbu

Psa v Rakovníku nejspíš někdo poléval žíravinou

Otřesným případem týrání psa se zabývají policisté na Rakovnicku. Podle veterinářů to vypadá, že ho někdo dokonce poléval žíravinou. Zvíře už je v péči útulku a podstupuje náročnou léčbu. Jeho stav...

10. listopadu 2025  17:03

Okupace? Bože chraň, musíme z Gazy co nejdřív pryč, tvrdí bývalý agent Mosadu

Premium
Bývalý agent Mosadu, spisovatel a novinář Gad Šimron v Praze (28. listopadu...

Hamás je jako Islámský stát, vojensky ho nelze zničit, říká novinář a bývalý agent Mosadu Gad Šimron. Současná izraelská vláda podle něj ztratila pojem o realitě a extremisté jako Itamar Ben Gvir...

10. listopadu 2025  16:53

Visa a Mastercard uzavřely novou dohodu s obchodníky kvůli poplatkům

ilustrační snímek

Vydavatelé platebních karet Visa a Mastercard uzavřeli revidovanou dohodu s obchodníky, kteří je obvinili z příliš vysokých poplatků za přijímání jejich kreditních karet. Dohoda by mohla ukončit 20...

10. listopadu 2025  16:43

Koncert pro budoucnost bude i letos na Václaváku. Modlitbu pro Martu zazpívá Langerová

Koncert pro budoucnost, který je oslavou 33. výročí sametové revoluce. (17....

Koncert pro budoucnost, který se uskuteční 17. listopadu v Praze jako součást oslav 36. výročí sametové revoluce, bude mít za téma pojistky demokracie. Akce, která se bude konat podesáté, začne ve...

10. listopadu 2025  16:39

Střílel na mě obrněnec! Ruský vicepremiér se chlubí zážitky z fronty, prý bere i děti

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní...

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv se chlubil, že s odstřelovací puškou u Vuhledaru na východě Ukrajiny čelil ukrajinskému...

10. listopadu 2025  16:37

Zemřel publicista a kulturní redaktor Karel Oujezdský, výrazná rozhlasová osobnost

Dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský...

Ve věku 79 let zemřel publicista a dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský. O jeho úmrtí informovala mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová, podle webu stanice...

10. listopadu 2025  16:22

Nebojácný prodavač se rozběhl za lupičem, který v obchodě okradl seniorku

Obchodník doběhl zloděje, který v jeho prodejně okradl seniorku

Devatenáctiletý recidivista žijící v brněnských Židenicích na ubytovně se chtěl zahojit na seniorce. Tu si jakožto bezbrannou oběť vybral pro svůj lup a v centru jí ukradl peněženku. Jenže vše viděl...

10. listopadu 2025  16:09

Dostal jsem milion a pero za 25 tisíc. Svědek v Dozimetru popsal odměny

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

V kauze Dozimetr v pondělí vypovídal možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Přiznal, že obžalovaní pracovali jako...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.