Z výnosů ruského majetku se zafinancuje půjčka pro Ukrajinu, dohodli se lídři G7

Lídři zemí skupiny G7 na summitu v Itálii nalezli shodu ohledně využití výnosů ze zmrazeného ruského majetku. Píší to agentury s odkazem na diplomatické zdroje. Ukrajina by měla dostat úvěr ve výši 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), první peníze by mohly přijít už letos. Oficiálně země dohodu podle médií oznámí v pátek.