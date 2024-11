VIDEO: Robot ve Fukušimě úspěšně odebral vzorek zničeného paliva

Odběr vzorku berou japonští jaderní experti za velký pokrok ve snaze vyčistit 880 tun vysoce radioaktivních úlomků zanechaných katastrofálním zhroucením reaktoru, k němuž došlo po zemětřesení a vlně tsunami v roce 2011. S informací přišel server Newsweek

Vzorek poskytuje zásadní informace, které budou využity k vývoji budoucích strategií pro odstranění roztaveného paliva a návrhu potřebných technologií, včetně pokročilé robotiky, pro pohyb v nejnebezpečnějších místech zničeného reaktoru.

Společnost TEPCO při snaze odstranit trosky narazila na mnoho překážek. Mise, která začala v srpnu měla trvat dva týdny, byla prodloužena kvůli několika zpožděním způsobeným technickými problémy a selháním zařízení.

Další zdržení nastalo kvůli mechanické poruše na robotovi a následnému selhání kamery.

Přesto se 30. října robotovi s přezdívkou Telesco podařilo úspěšně odříznout třígramový vzorek z hromady roztaveného paliva, která ležela na dně primární ochranné nádoby reaktoru.

Běh na dlouhou trať

I když si společnost TEPCO společně s japonskou vládou stanovily cíl dokončit dekontaminaci během 30 až 40 let, tedy do roku 2051, mnoho odborníků tento plán považuje za příliš optimistický.

Experti na vyřazování z provozu naznačují, že celý proces by mohl trvat déle než sto let. To ukazuje bezprecedentnost této katastrofy a náročnost odstraňování velkého množství roztaveného jaderného paliva z prostředí s vysokou radioaktivitou.

Doposud nebyly stanoveny konkrétní plány na úplné odstranění zbytků paliva ani na jeho konečnou likvidaci. Zůstávají tak i otázky týkající se dlouhodobého dopadu této situace na bezpečnost a životní prostředí. Dodává Newsweek.