Morgan v rozhovoru pustil Fuentesovi klip, na němž aktivista říká, že Hitler byl „hrozně ku*va hustý“. „Litujete, že jste to řekl?“ zeptal se moderátor Fuentese. „Že jsem řekl fakta? Ne, vůbec ne,“ odvětil Fuentes.
Když se jej nevěřícný Morgan zeptal znovu, zda si myslí, že Hitler byl hustý, Fuentes znovu přisvědčil, že ano. „A unavuje mě předstírat, že nebyl.“
„Já si myslím, že Hitler byl ku*va monstrum,“ zápasil moderátor se svým hostem. „Slyšíte se? Neměli bychom vyrůst?“ kontroval Fuentes, podle něhož byly husté nacistické uniformy, pochody a podobně.
Podle Fuentese okolo holokaustu vládne propaganda, která slouží Židům a jež ze západní civilizace činí zločince, výsledkem čehož jsou otevřené hranice a skutečnost, že společnost nemůže být konzervativní a hrdě křesťanská. „Jaká kupa s*aček,“ neudržel se Morgan.
|
Nový Hitler, nebo komedie? Delegát projevem na sjezdu mládežnické AfD šokoval
Fuentes v minulosti zpochybňoval holokaust a naznačoval, že přibližně 6 milionů nacisty zabitých Židů jsou uměle vytvořená čísla. Řekl též, že jeho cílem je bojovat s Židy ovládajícími USA, což je oblíbená krajně pravicová teorie. V rozhovoru s ultrakonzervativním moderátorem Tuckerem Carlsonem obvinil republikány, že podporují Izrael. Řekl též, že je fanouškem Josifa Stalina. Za to se mu dostalo kritiky od několika politiků včetně senátora Teda Cruze, jehož Fuentes dříve podporoval.
Aktivista je znám též svými provokativními výroky na adresu černochů. U Morgana řekl, že je hrdým rasistou. Podle něj by se bílí lidí měli aktivně vyhýbat černochům, řekl též, že alespoň 20 procent Afroameričanů by mělo skončit ve vězení.
„S ženami je to těžké, gay nejsem“
Fuentes se též rád strefuje do žen. Obviňuje je, že ve skutečnosti touží po znásilnění, a říká, že příliš mluví a nejsou už tolik sexy.
„Opravdu vás přitahují ženy?“ tázal se jej Morgan, na což Fuentes odpověděl, že ano a že není gay. „Musím ale říci, že je velmi obtížné s ženami vycházet,“ dodal Fuentes. Podle něj by neměly mít volební právo a měly by zůstat doma.
„Vy jste misogynistický dinosaurus?“ obvinil Morgan Fuentense. „Měl jste vůbec s někým sex?“ dotázal se moderátor. „Ne, vůbec ne,“ odvětil usmívající Fuentes. „Říká chlapík, který si nikdy nevrznul,“ zakončil výměnu názorů Morgan.
|
Hitler chtěl mír, ne holokaust. Padouch byl Churchill, zaznělo u Carlsona
Fuentes neskrývá, že patří do takzvaného hnutí incelů neboli mužů v takzvaném „nedobrovolném celibátu“. Incelské hnutí se vyznačuje značnou nenávistí k ženám a silným příklonem ke krajní pravici. Fuentes tvrdí, že jako věřící křesťan chce mít sex až po svatbě a k tomu vyzývá i své následovníky.
Kolem Fuentese se vytvořila poměrně silná a oddaná komunita, která jej podporuje v jeho zápasech proti jiným prominentním postavám americké konzervativní scény, jako je komentátorka Candace Owensová nebo byl zavražděný diskutér Charles Kirk. Na sociálních sítích se objevovaly spekulace, že vrah byl právě sledujícím Fuentese.