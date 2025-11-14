Na koho se údajný atentát chystal, FSB nespecifikovala. Viní ale ukrajinské zpravodajské služby z toho, že za tímto účelem naverbovaly „migranta ze Střední Asie, dva na drogách závislé a už dříve souzené ruské občany a (jednoho) obyvatele Kyjeva, kterého ruské orgány hledají za vraždu a obchod se zbraněmi.“ Migrant a Rusové byli zadrženi v Moskvě, píše agentura Interfax.
FSB dále uvedla, že má informace o podobných zločinech chystaných v dalších ruských regionech.
|
VIDEO: Ukrajinci vyhodili dronem do povětří místního šéfa okupační správy
„Byla zabavena komunikační zařízení obsahující korespondenci mezi zadrženými a pracovníkem ukrajinských speciálních služeb na (platformách) WhatsApp a Signal, potvrzující přípravu atentátu, a také kamera zamaskovaná ve váze s květinami s možností dálkového ovládání a přenosu dat do zahraničí, která byla použita při přípravě sabotážního teroristického činu,“ uvedla FSB.
Rusko už čtvrtým rokem vede proti Ukrajině válku a podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze nezávisle ověřit.
|
VIDEO: V Rusku vyletěl do vzduchu důstojník, jenž vedl bombardování Mariupolu
Od začátku ruské invaze do sousední země se na okupované části Ukrajiny i v samotném Rusku odehrála série atentátů, které jsou připisované ukrajinským tajným službám.