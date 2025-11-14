Zabránili jsme atentátu na vysoce postaveného ruského činitele, tvrdí FSB

Autor: ,
  9:44
Ruská tajná služba FSB tvrdí, že zabránila atentátu na jednoho z vysoce postavených činitelů země. Údajní atentátníci se podle tvrzení FSB chystali vyhodit do povětří nejmenovaného činitele při jeho návštěvě Trojekurovského hřbitova v Moskvě. FSB ze zosnování útoku viní ukrajinské zpravodajské služby. Kyjev se k tomu nevyjádřil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na koho se údajný atentát chystal, FSB nespecifikovala. Viní ale ukrajinské zpravodajské služby z toho, že za tímto účelem naverbovaly „migranta ze Střední Asie, dva na drogách závislé a už dříve souzené ruské občany a (jednoho) obyvatele Kyjeva, kterého ruské orgány hledají za vraždu a obchod se zbraněmi.“ Migrant a Rusové byli zadrženi v Moskvě, píše agentura Interfax.

FSB dále uvedla, že má informace o podobných zločinech chystaných v dalších ruských regionech.

VIDEO: Ukrajinci vyhodili dronem do povětří místního šéfa okupační správy

„Byla zabavena komunikační zařízení obsahující korespondenci mezi zadrženými a pracovníkem ukrajinských speciálních služeb na (platformách) WhatsApp a Signal, potvrzující přípravu atentátu, a také kamera zamaskovaná ve váze s květinami s možností dálkového ovládání a přenosu dat do zahraničí, která byla použita při přípravě sabotážního teroristického činu,“ uvedla FSB.

Rusko už čtvrtým rokem vede proti Ukrajině válku a podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze nezávisle ověřit.

VIDEO: V Rusku vyletěl do vzduchu důstojník, jenž vedl bombardování Mariupolu

Od začátku ruské invaze do sousední země se na okupované části Ukrajiny i v samotném Rusku odehrála série atentátů, které jsou připisované ukrajinským tajným službám.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Piráti jako jediní nemají šéfa výboru, Hřib chce vědět, kde je místo pro diskusi

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Poslanci mají volit dva místopředsedy dolní komory parlamentu. Zatím zvolenými místopředsedy jsou Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy sobě. V první volbě neuspěli Jan Skopeček z ODS a...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  9:50

Za brutální vraždu milenky sekerou uložil soud bývalému primáři 28 let

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Vyměřil mu výjimečný...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  9:47

Zabránili jsme atentátu na vysoce postaveného ruského činitele, tvrdí FSB

FSB v akci (18. března 2024)

Ruská tajná služba FSB tvrdí, že zabránila atentátu na jednoho z vysoce postavených činitelů země. Údajní atentátníci se podle tvrzení FSB chystali vyhodit do povětří nejmenovaného činitele při jeho...

14. listopadu 2025  9:44

Soud odmítl propustit brutálního vraha faráře. I po dvaceti letech je nebezpečný

Dušan Kazda obžalovaný z vraždy faráře v Dubu nad Moravou poslouchá rozsudek...

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Dušana Kazdy, jenž usiloval o podmíněné propuštění z doživotního trestu. Ve vězení je kvůli vraždě pětasedmdesátiletého faráře v Dubu nad Moravou na Olomoucku,...

14. listopadu 2025  9:37

Google předložil Evropě plán změn, požadavky na prodej části aktivit odmítá

Ilustrační snímek

Americký internetový gigant Google předložil Evropské komisi návrhy, které by měly vydavatelům a inzerentům usnadnit používání jeho technologie pro internetovou reklamu. Staví se však proti výzvě...

14. listopadu 2025  9:36

V kauze Dozimetr vystupuje Jančovič, který po Redlovi „házel batohem“

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr měl vypovídat podnikatel...

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr před soudem v pátek vystupuje podnikatel Maroš Jančovič, jehož IT firma Uniprog Solutions dodávala své služby Dopravnímu podniku hlavního města...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  9:05

„Andělé musí chránit i debily.“ Suchánek a Kolečko chystají muzikál s hity 90. let

V jedné z hlavních rolí seriálu Odznak Vysočina se mimo jiné představí Michal...

Pražské Divadlo Broadway chystá muzikál autorů Michala Suchánka a Petra Kolečka s názvem Andělé. Premiéra představení s hity z 90. let se uskuteční 19. března příštího roku. Autoři své dílo označují...

14. listopadu 2025

S opatrností si hlavu nelámal. Cizinec prodával drogy na náměstí při venčení psa

Drogový dealer prodával pervitin při venčení psa na náměstí ve Varnsdorfu

Rumburští kriminalisté objasnili rozsáhlý případ distribuce drog ve Varnsdorfu na Děčínsku. Po několikaměsíčním vyšetřování zadrželi osmašedesátiletého muže cizí státní příslušnosti, který je...

14. listopadu 2025  8:49

Kyjev čelil masivnímu dronovému útoku, stovky jich letěly také na Rusko

Sledujeme online
Ruský raketový a dronový útok na Kyjev (14. listopadu 2025)

Rusové v noci poslali na Ukrajinu asi 430 dronů a 18 raket, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Masivně útočili hlavně na Kyjev, zemřeli zřejmě tři lidé. V několika výškových budovách v...

14. listopadu 2025  6:16,  aktualizováno  8:23

Čeburaška je Žid. Ruští poslanci se hádali o původ dětské postavičky

Čeburaška se na plátna ruských kin poprvé vydal v roce 1971

Mezi ruskými poslanci se rozhořela neobvyklá debata. Politici řešili, jaké národnosti je oblíbená animovaná postavička ze sovětských časů Čeburaška. Ukázalo se podle nich, že tato figurka je Žid....

14. listopadu 2025  7:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bartoška u vysmátého makaka. Děčín byl výjimečný, říkají autoři obřího obrazu

Autoři Václav Kovář (vlevo) a Adam Windsor s obrazem Děčín je Děčín. Dílo...

Radnice v Děčíně vyhlásila veřejnou sbírku na odkup velkoformátového obrazu „Děčín je Děčín“. Dílo zachycuje město tak, jak ho vidí sami obyvatelé – jako živý, proměnlivý organismus složený z...

14. listopadu 2025  6:47

USA spustily operaci Jižní kopí proti narkoteroristům. Příkaz dal Trump

Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským...

Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil zahájení vojenské operace Southern Spear (Jižní kopí), která je podle něj zaměřená proti narkoteroristům na západní polokouli. Operaci podle něj nařídil...

14. listopadu 2025  6:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.