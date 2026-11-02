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Brýle pro dronové operátory měly zabíjet. Zmařili jsme léčku, tvrdí ruská FSB

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  13:16
Ruský voják se učí ovládat dron během polního výcviku v Krasnodarském kraji....

Ruský voják se učí ovládat dron během polního výcviku v Krasnodarském kraji. (31. srpna 2024) | foto: Profimedia.cz

Ruští vojáci připravují k letu bezpilotní letoun na neznámé pozici na Ukrajině....
Ruský voják připravuje k letu bezpilotní letoun na neznámé pozici na Ukrajině....
Ruští vojáci připravují k letu bezpilotní letoun na neznámé pozici na Ukrajině....
Ruský voják se účastní výcviku bezpilotních letounů v kupjanském sektoru fronty...
18 fotografií
Ruská tajná služba FSB tvrdí, že zabránila sérii útoků na ruské vojáky, k nimž měla být použita výbušná zařízení umístěná v brýlích pro operátory FPV dronů. Podle ruské strany tuto operaci připravila Ukrajina.

Podle FSB by detonace výbušného zařízení ukrytého v brýlích způsobila smrt člověka, který je má nasazené.

Výbušné zařízení v brýlích se našlo během kontroly zařízení, která vojáci dostali. Jistý voják ve Volgogradské oblasti nechal zkontrolovat dvoje brýle k ovládání FPV dronů, které získal od dobrovolníků.

Pyrotechnici je zrentgenovali a zjistili, že místo chladicích systémů jsou v nich podomácku vyrobená výbušná zařízení.

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Během kontrol v různých ruských regionech pak byla zajištěna série těchto brýlí se skrytým výbušným zařízením, které podle FSB rozeslaly poštou ukrajinské tajné služby.

Jejich příslušníci se prostřednictvím anonymních účtů na sociálních sítích spojili s představiteli ruských humanitárních organizací.

„Pracovali v tajnosti, nesdělovali své osobní údaje, telefonní čísla, ... odmítali přejít na (oficiální ruskou komunikační platformu) Max,“ popsala FSB. „Bezpodmínečně požadovali video s poděkováním od ruských vojáků,“ dodala ruská tajná služba.

Výbušniny se našly v reproduktorech i soškách

FSB pátrá po lidech, kteří se na rozesílání brýlí podíleli. Případ vyšetřuje kromě jiného jako přípravu teroristického útoku. Připomněla dobrovolníkům, dobročinným organizacím i jednotlivcům, že humanitární pomoc je nutné nechat zkontrolovat, zda neobsahuje výbušná zařízení nebo jedy.

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Uvedla, že v minulosti se výbušniny našly ukryté v kosmetických sadách, powerbankách, reproduktorech, soškách, náboženských předmětech, autodílech nebo ve vyhřívaných vložkách do bot.

Server Kyiv Post napsal, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR brýle s ukrytými výbušnými zařízeními nechávala ruským operátorům FPV dronů poslat už loni v lednu a únoru. Zranění utrpělo osm ruských vojáků.

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