Dosluhují německý kancléř Olaf Scholz střely s plochou dráhou letu Taurus dlouhodobě odmítal Kyjevu dodat. Merz ho k tomu ještě jako opoziční předák opakovaně vyzýval. Nyní uvedl, že by jako kancléř mohl s dodáním taurusů Ukrajině souhlasit. „Vždy jsem ale říkal, že bych to udělal jen v koordinaci s evropskými partnery,“ řekl v rozhovoru s ARD.

Merz ovšem také připomněl, že největší němečtí spojenci už Kyjevu podobné střely dodaly či dodávají. „Dělají to Britové, dělají to Francouzi, Američané to dělají tak jako tak,“ řekl. Pokud by se dodávky zkoordinovaly, „mělo by se na nich Německo podílet“.

Podle Merze se musí Ukrajina nutně dostat z defenzivní pozice. V posledních třech letech, kdy se brání rozsáhlé ruské invazi, Kyjev podle něj jen reagoval na vývoj, nyní by měl mít možnost „část tohoto dění také určovat“. Konkrétně by podle něj mohla Ukrajina například zničit nejdůležitější pozemní zásobovací trasu mezi Ruskem a poloostrovem Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.

Budoucí německý kancléř rovněž odsoudil nedělní raketový útok na Sumy na severovýchodě Ukrajiny, který si vyžádal nejméně 34 obětí a 117 zraněných. „To je jednoznačně válečný zločin a sice těžký válečný zločin,“ uvedl.

Možné dodávky střel Taurus Ukrajině v uplynulých letech vyvolávaly spory mezi vládní Scholzovou sociální demokracií (SPD) a Merzovou opoziční konzervativní unií CDU/CSU. Obě formace se po únorových volbách dohodly na vytvoření společné vlády. V koaliční smlouvě, kterou představily minulý týden, zmínka o taurusech není. Strany se v ní ovšem hlásí k další podpoře napadené Ukrajiny.