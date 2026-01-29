„Přistoupení k 1. lednu 2027 je vyloučeno. Nejde to,“ řekl Merz. Zdůraznil, že každá země, která se chce stát součástí Unie, musí splnit takzvaná kodaňská kritéria, což je proces trvající zpravidla několik let. Poznamenal, že unie může Ukrajinu pomalu ke členství přibližovat. „To je vždy možné, ale takto rychlé přistoupení zkrátka nejde,“ dodal.
Podle Zelenského mají bezpečnostní záruky pro Ukrajinu dva pilíře. Tím prvním je záštita od Spojených států, druhým jasná perspektiva unijního členství. Prohlásil, že na vstup bude Ukrajina připravena k roku 2027.
Ukrajina oficiálně zahájila rozhovory o svém přistoupení k Evropské unii v červnu 2024 za belgického předsednictví, více než dva roky po začátku ruské invaze.
Merz rovněž uvedl, že prioritou jsou v současné době mírová jednání. Ty mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovávají Spojené státy. Za hlavní překážku pro zastavení bojů se považují ruské územní požadavky. Moskva chce, aby se Ukrajina vzdala i těch území Donbasu, která ruská armáda dosud nedobyla, s čímž Kyjev nesouhlasí.
Merz také řekl, že nemá žádný důvod pochybovat o zdraví amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z jejich společných setkání nabyl kancléř podle svých slov dojmu, že Trump je schopen plně vykonávat své povinnosti.
Merz se tak vyjádřil na tiskové konferenci po jednání s rumunským premiérem Iliem Bolojanem. Odpovídal na dotaz novináře, který se zajímal o jeho názor na zdraví šéfa Bílého domu. „V červnu mu bude osmdesát, ale mám dojem, že je plně schopen vykonávat své povinnosti. Nevidím žádné náznaky, že by tomu bylo jinak,“ řekl Merz.
Podle webu Politico vyjádřil slovenský premiér Robert Fico při setkání s evropskými lídry na summitu v Bruselu minulý týden šok z rozpoložení amerického prezidenta, kterého navštívil 17. ledna v jeho floridském sídle Mar-a-Lago. Fica podle webu znepokojil Trumpův „psychický stav“, při osobním setkání prezident údajně působil „nebezpečně“. Bílý dům zprávu označil za dezinformaci a schůzku popsal jako pozitivní a produktivní. Za „lži nenávistného, probruselského liberálního portálu“ materiál webu Politico označil také slovenský premiér.