Jak já se stydím, zadržoval Merz slzy při otevření synagogy. Hlas se mu třásl

„Je to národní dědictví,“ citují německého kancléře německá média. Za účasti šéfa Ústřední rady Židů, předsedkyně německé náboženské obce a izraelského velvyslance pronesl projev, při kterém jím cloumaly emoce.
To když popisoval krutost nacistického vyhlazování evropského židovstva. Několikrát se odmlčel, hlas se mu zlomil.
„Chci vám říct, jak moc se stydím. Jako německý kancléř, ale také jako Němec, dítě poválečné generace,“ popisoval své zděšení nad tím, že se v Německu znovu objevil antisemitismus.
„Zavírali jsme oči před příchodem antisemitů“
„Příliš dlouho jsme v politice i společnosti zavírali oči před skutečností, že značná část lidí, kteří v posledních desetiletích přišli do Německa, byla socializována v zemích původu, kde je antisemitismus prakticky státní doktrínou a nenávist k Izraeli se učí i děti,“ pokračoval Merz.
Synagogu v mnichovské čtvrti Gärtnerplatz postavenou v roce 1931 zničili nacisté o sedm let později během křišťálové noci. Otevřená byla znovu po válce. Tamní obec se ale v roce 2006 přestěhovala do nové stavby a budova chátrala.
V průběhu dalších let byla budova renovovaná. Městská, státní a federální vláda na projekt poskytly 14 milionů eur.