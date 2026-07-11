Kancléř Friedrich Merz se snaží Němce usilovně přesvědčit, že jeho vláda pracuje neúnavně na potřebných reformách, takže malátnost a pesimismus, ovládající zemi, už brzy bude pryč. Představuje se jako nekompromisní politik, který sune věci vpřed.
Protlačil už ve své koalici dohody o změnách, které by podle něj měly ztuhlou německou ekonomiku probudit. Zahrnují změny v sociálním a zdravotnickém systému, penzijní reformu či změny v dani z příjmu.
Nepomohla ani snaha učinit pro voliče reformy lákavější tím, že se sníží daně pro osoby s nízkými a středními příjmy.