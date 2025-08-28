Ruské drony v Německu sledují trasy zbraní. Denně zkouší naši obranu, říká Merz

  15:21
Rusko denně testuje schopnost a ochotu Německa se bránit, prohlásil ve čtvrtek německý kancléř Friedrich Merz. Zopakoval také, že Německo hodlá v případě potřeby bránit územní celistvost členských zemí NATO. Uvedl to ve svém projevu při návštěvě vojenské námořní základny v Rostocku na Baltském moři. Rusové podle médií v Německu sledují přesuny zbraní. Německá vláda ve středu schválila dobrovolnou vojenskou službu pro mladé muže.
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku...

Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku na Baltském moři. (28. srpna 2025) | foto: Reuters

„Jsme svědky denních akcí ruské armády. Testují naši připravenost a schopnost se bránit,“ řekl Merz na palubě fregaty, která nese název spolkové země Bavorsko. „Proto chci říct, že v příštích měsících a letech budeme dělat vše, abychom ochránili naši svobodu, mír a územní celistvost spojeneckého teritoria,“ dodal.

Upozornil, že obranné otázky nabraly na důležitosti po ruském útoku na Ukrajinu z února 2022. Rusko se podle německých úřadů přímo či nepřímo pokouší už delší dobu páchat sabotáže na německém území.

Německo sehraje zásadní roli, řekl Merz o dodávkách zbraní Ukrajině přes NATO

Americký deník The New York Times ve čtvrtek napsal s odvoláním na své zdroje, že Rusko či s ním spřízněné síly sledují ve východním Německu pomocí dronů trasy, které Spojené státy a jejich spojenci využívají k přepravě vojenské pomoci pro Ukrajinu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov to popřel. Zprávu označil za falešnou. Americké ani německé úřady se oficiálně nevyjádřily.

Více vojáků a dobrovolná vojna

Německo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 zahájilo rozsáhlou modernizaci armády. Financovaná je ze zvláštního fondu o objemu 100 miliard eur (2,5 bilionu Kč), který doplňuje běžný roční rozpočet na obranu. Strany současné německé vlády se pak v březnu – ještě před uzavřením koaliční smlouvy – dohodly na zvýšení obranných výdajů.

Dosáhnout ho chtějí i pomocí reformy takzvané dluhové brzdy, ústavního opatření, které má bránit přílišnému zadlužování země. Díky tomu si Německo zajistí dostatek peněz na obranné výdaje půjčkami na mezinárodních trzích. Cílem je podle kancléře Merze vybudovat z bundeswehru nejsilnější konvenční armádu v Evropě.

Poptávka po zbraních roste. Rheinmetall otevřel největší muniční továrnu v Evropě

Ve středu německá vláda schválila návrh zákona o vojenské službě, jehož cílem je zvýšit počet vojáků v armádě o více než 80 tisíc. Pokud ho schválí i Spolkový sněm, budou muset všichni muži po dosažení 18 let vyplnit dotazník, ve kterém uvedou, zda mají zájem sloužit v armádě. Vhodné kandidáty si pak vojsko pozve k odvodní prohlídce. Rozhodnutí o vstupu do vojenské služby bude ale nadále dobrovolné.

V německém vojenském námořnictvu, jehož základnu dnes Merz navštívil působí zhruba 15 300 vojáků a vojákyň. Po pozemním vojsku s 63 tisíci muži a ženami ve zbrani a letectvu s 28 tisíci příslušníky je nejmenší částí německého bundeswehru.

Akční letáky
