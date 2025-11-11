Největší „kmet“ od Adenauera. Merz slaví sedmdesátiny, Merkelová se nezúčastní

Německý kancléř Friedrich Merz dnes slaví 70. narozeniny. Vyššího věku v úřadu předsedy spolkové vlády dosáhl jen poválečný kancléř Konrad Adenauer. Na oslavu ve Spolkovém sněmu je vpodvečer pozváno kolem tří set hostů. Jedno zvučné jméno mezi nimi chybí: nedorazí bývalá kancléřka Angela Merkelová, s níž má Merz napjaté vztahy.
Merz se narodil 11. listopadu 1955 v Brilonu v Severním Porýní-Vestfálsku. Všichni jeho předchůdci s výjimkou Adenauera opustili kancléřský úřad před 70. rokem života. Například Merkelové bylo 67 a Merzovu přímému předchůdci Olafovi Scholzovi 66 let. Adenauer, první poválečný kancléř spolkové republiky, v roce 1949 do úřadu vstoupil v 73 letech a zůstal do svých 87 let.

V okruhu předsedů států a vlád evropské sedmadvacítky, kteří se účastní summitů EU, je Merz nejstarší. Agentura DPA upozornila, že kancléř má „dobré geny“, oba jeho rodiče jsou totiž stále naživu. Otci je přes 100 a matka se věkem ke stovce blíží.

Ráz našich měst se musí změnit, souhlasí většina Němců s Merzem

Merz v pondělí řekl, že dnešek pro něj bude zcela „normálním pracovním dnem“. „Nemám v povaze dělat velké haló kolem svých narozenin,“ uvedl kancléř, který je zároveň předsedou Křesťanskodemokratické unie (CDU). „Podstatnou výhodou věku je, že je člověk více v klidu a dokáže oddělovat podstatné od nepodstatného,“ dodal. Zároveň řekl, že jako „rodinně založený člověk“ se těší především na to, že večer oslaví své narozeniny s manželkou Charlotte, dětmi a vnoučaty.

Ještě předtím ale kancléře v 17:00 čeká oficiální narozeninová oslava ve Spolkovém sněmu, na kterou jeho parlamentní frakce pozvala zhruba 300 hostů včetně poslanců konzervativní unie CDU/CSU, předsedů zemských vlád za CDU a CSU či vicekancléře a ministra financí Larse Klingbeila ze sociální demokracie (SPD). Prominentní osobností, která nedorazí, je Merzova předchůdkyně v úřadu z let 2005 až 2021 Merkelová. Ta je v současnosti v Izraeli, kde dnes v prestižním Weizmannově institutu převezme čestný doktorát za „bezprecedentní zásluhy o globální diplomacii a mezinárodní partnerství“ a také za „solidaritu a přátelství s Izraelem“.

Německo nedovolí, aby ruské útoky na území NATO pokračovaly, řekl Merz

Vztahy Merze a Merkelové jsou považovány za napjaté. Merz byl v minulosti stranickým rivalem Merkelové a v roce 2009 kvůli neshodám s ní dočasně politiku opustil. Po jeho návratu se krátce zdálo, že se vztah zlepšil. Vrcholem sblížení byla oslava sedmdesátin Merkelové, kterou Merz jako předseda CDU dodatečně uspořádal loni v září. Po nástupu Merze do funkce kancléře letos v květnu ale Merkelová několikrát otevřeně kritizovala jeho politiku, především v otázkách migrace.

11. listopadu 2025  8:54,  aktualizováno  9:55

