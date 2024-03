Kryptopodvodník Bankman-Fried dostal 25 let. Zpronevěřil osm miliard dolarů

Podle prokuratury Bankman-Fried připravil klienty, investory a věřitele o více než deset miliard dolarů (zhruba 234 miliard Kč), napsala agentura AP. Prokuratura pro zakladatele FTX navrhovala trest ve výši 40 až 50 let vězení, zatímco jeho obhájci označovali za adekvátní trest ve výši do šesti a půl roku vězení.

Bankman-Fried podle prokuratury nezákonně používal peníze klientů FTX k vlastním účelům, včetně nákupu luxusních nemovitostí v Karibiku. „Oběťmi obžalovaného se během několika let staly desetitisíce lidí a firem z několika světadílů. Ukradl peníze, které mu klienti svěřili. Lhal investorům, posílal zfalšované dokumenty věřitelům, pumpoval miliony dolarů v podobě nezákonných darů do našeho politického systému a uplácel zahraniční činitele. Každý z těchto zločinů si zaslouží dlouhý trest,“ cituje AP z prohlášení prokuratury.

Americká kryptoměnová burza FTX se začátkem roku 2022 pyšnila oceněním až kolem 32 miliard dolarů (745 miliard korun) a před svým kolapsem byla druhou největší institucí svého druhu na světě. Burza, která pro miliony lidí představovala vstupní bránu na trh s digitálními aktivy, vyhlásila bankrot v listopadu 2022. Přiměla ji k tomu krize likvidity, která klienty podle médií připravila minimálně o jednu miliardu dolarů (více než 23 miliard korun).

Porota amerického federálního soudu loni v listopadu uznala Bankmana-Frieda vinným v případě miliardové zpronevěry, která byla podle prokuratury jedním z největších podvodů v historii Spojených států. Soud uznal Bankmana-Frieda vinným ve všech sedmi bodech obžaloby po měsíc trvajícím procesu. Podle žaloby před krachem svých společností v listopadu 2022 podvedl tisíce zákazníků a připravil je o miliardy dolarů, které použil na investice, nemovitosti, propagaci své burzy i příspěvky politikům.

Demokrat skupoval domy na Bahamách

Bankman-Fried zahájil kariéru ve společnosti Jane Street Capital, která obchoduje s fondy ETF. V roce 2017 založil obchodní firmu Alameda Research a později se stal jejím většinovým vlastníkem. Zaměřil se na obchodování s kryptoměnou bitcoin a vydělával na rozdílech v cenách bitcoinu na burzách v Asii a ve Spojených státech. V dubnu 2019 založil burzu s deriváty kryptoměn FTX.

Majetek Bankmana-Frieda v jednu chvíli dosahoval podle odhadu časopisu Forbes 26 miliard dolarů. Začátkem prosince 2022 Bankman-Fried v médiích řekl, že mu zbyla pouze jedna kreditní karta a sto tisíc dolarů v bance (2,3 mil. korun).

Prezentoval se jako podporovatel efektivního altruismu, stal se členem neziskové organizace Giving What You Can. Řekl například, že chtěl za svého života darovat většinu majetku efektivním charitativním organizacím.

Bankman-Fried patřil k hlavním sponzorům americké Demokratické strany. V roce 2020 přispěl na prezidentskou kampaň současné hlavy státu Joea Bidena částkou 5,2 milionu dolarů.

Agentura Reuters koncem roku 2022 uvedla, že za poslední dva roky Bankman-Fried, jeho rodina a vysoce postavení zaměstnanci firmy FTX koupili na Bahamách nejméně 19 nemovitostí v hodnotě téměř 121 milionů dolarů (2,9 miliardy Kč).

Bankman-Fried byl v prosinci 2022 zatčen na Bahamách na základě americké žádosti. Později byl propuštěn na kauci 250 milionů dolarů splacenou v dluhopisech za podmínky, že dobu čekání na proces stráví v domácím vězení v domě svých rodičů v Kalifornii. Soud loni v srpnu jeho propuštění na kauci zrušil. Dospěl totiž k závěru, že Bankman-Fried se opakovaně snažil ovlivňovat svědky.