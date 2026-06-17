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Ruská fregata pálila zbytečně, neudělali jsme nic špatně, říkají senioři z jachty

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  9:28
Britský pár, jenž se plavil na jachtě, v jejíž blízkosti v úterý vypálila varovné výstřely ruská fregata Admirál Grigorovič, řekl britským médiím, že neudělal nic špatně. Ruská střelba byla podle dvojice seniorů zbytečná. Nebyli jsme v kolizním kurzu, tvrdí Jane Kelveyová, která se na jachtě plavila se svým mužem Alanem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Podle deníku The Telegraph se Kelveyovi plavili na jachtě z Británie do Francie, když se jižně od ostrova Wight přiblížili k ruské válečné lodi. Pár přitom podle webu uvedl, že byl několik set metrů daleko od fregaty, která s nimi nekomunikovala rádiem, neodpálila světlice ani nevysílala svou GPS polohu. Proto zprvu nevěděl, že se jedná o válečné plavidlo. Plánoval podle svých slov proplout kolem fregaty po jejím pravoboku.

„Nebyli jsme v kolizním kurzu... neudělali jsme nic špatného,“ řekli podle deníku osmašedesátiletá Jane Kelveyová a sedmdesátiletý Alan Kelvey. Když pak ruská loď pětkrát vydala varovný zvuk ze sirény, dvojice podle svého svědectví změnila kurz, aby zvětšila vzdálenost mezi plavidly.

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Podobně situaci senioři popsali pro stanici BBC. „Okamžitě jsme se otočili o dva stupně doleva, aby viděli, že jsme úmyslně změnili kurz, což znamenalo, že jsme je viděli,“ řekla Kelveyová s tím, že zanedlouho se ale ozvalo dalších pět varovných zvuků a bezprostředně poté čtyři až pět výstřelů z malých ručních zbraní. „Nemířily na nás - domníváme se, že to byla varovná střelba, která mířila do vzduchu,“ uvedla. Její muž prohlásil, že střelba byla zbytečná.

Ruské ministerstvo obrany před tím podle státní agentury TASS uvedlo, že posádka fregaty Admirál Grigorovič v 11:45 zaznamenala, že se k ní v kolizním kurzu blíží jachta Bright Future plující pod britskou vlajkou. Jachta podle něj nereagovala na několik pokusů o navázání rádiového spojení ani na následné zvukové signály a varovné odpálení světlic.

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„Poté, co se vzdálenost zmenšila na 150 metrů, rozhodl velitel fregaty o varovné střelbě z ručních zbraní směrem k dráze plavby jachty. Jachta (...) poté okamžitě změnila kurz a pokračovala v plavbě směrem od ruské válečné lodi,“ uvedlo ministerstvo.

Mluvčí britského ministerstva obrany podle BBC incident popsal podobně jako Moskva. „(Fregata) Grigorovič vypálila varovné výstřely v průlivu po pokusech o kontakt s britskou lodí. Nemířily na loď a byly pokusem zabránit možné srážce,“ sdělil mluvčí, jehož jméno stanice neuvádí. K jachtě byl podle ní vyslán člun z britské hlídkové lodi, aby shromáždil podrobnosti a zkontroloval, zda je posádka v pořádku.

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Ruské válečné lodě proplouvající Lamanšským průlivem jsou pod rutinním dohledem britského námořnictva. Admirál Grigorovič se podle The Telegraphu nachází v blízkosti britských vod už několik týdnů, přičemž fregata byla spatřena, jak doprovází tankery z ruské stínové flotily. Úterní incident se stal přibližně 35 kilometrů jižně od britského ostrova Wight, mimo teritoriální vody Spojeného království.

Odehrál se dva dny poté, co se britské síly v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru ze stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. „Usuzujeme, že se jedná o ojedinělý incident, který nesouvisí s tím, že Británie o víkendu zadržela (tanker) Smyrtos,“ uvedl mluvčí britského resortu obrany k úterní události.

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