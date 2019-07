Vyjednavači o brexitu v Bruselu pobíhali jako idioti, zavzpomínal Timmermans

Britský parlament ve čtvrtek zkomplikoval budoucí vládě prosazení odchodu z Evropské unie bez dohody s Bruselem. Média spekulují, že případnou patovou situaci v parlamentu by Johnson mohl vpředvečer brexitu vyřešit tím, že by na podzim ukončil aktuální schůzi parlamentu, která začala před dvěma lety, a začátek nové by záměrně odložil tak, aby Británie z EU i proti vůli poslanců odešla 31. října bez dohody. S takovou podobou prosazení brexitu poslanci nesouhlasí a tak poměrem hlasů 315 ku 273 rozhodli, že schůze parlamentu potrvá až do 31. října.