Hmyz, který se do Frankfurtu zřejmě dostal v červenci v nákladním prostoru některého z letadel z regionu postiženého malárií, infikoval šest zaměstnanců největšího německého letiště. Pět z nich zůstává v péči lékařů.
Frankfurtský zdravotní úřad uvedl, že takzvaná letištní malárie je výjimečnou cestou přenosu infekční choroby mimo oblasti, kde se nemoc běžně vyskytuje.
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Letiště kvůli situaci nastražilo pasti na komáry. Odchycení komáři budou nyní zkoumáni v laboratoři.
Malárie je parazitární onemocnění přenášené samičkou komára rodu Anopheles. Vyskytuje se především v tropické a subtropické Africe, dále ve Střední a Jižní Americe a v některých částech Asie a Tichomoří.
Prvními projevy nákazy jsou horečka, bolesti hlavy a zimnice. Pokud se nemocnému nedostane včasné léčby, může zemřít, další lidi ale nakazit nemůže. Malárie si každoročně zejména v rozvojovém světě vyžádá stovky tisíc obětí.