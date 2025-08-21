Zemřel nejhodnější soudce světa. Odmítal pokuty, projevoval laskavost a soucit

Autor:
  11:07
Zemřel soudce Frank Caprio, který se díky řešení svých případů stal mezi lidmi i na sociálních sítích nesmírně populárním. Odmítal pokuty a i při rozsudcích projevoval laskavost a empatii.

Caprio, soudce městského soudu v Providence na Rhode Islandu, zemřel ve věku 88 let. Jeho oficiální účty na sociálních sítí uvádějí, že „zemřel pokojně po dlouhém a statečném boji s rakovinou slinivky břišní“.

Jak píše web CNN, sám Caprio označoval svou soudní síň za místo, „kde se lidé a případy setkávají s laskavostí a soucitem“.

Videa ze soudních síní při projednávání případů se stala populárními, záběry z jeho pořadu „Caught in Providence“ mají přes miliardu zhlédnutí. Pořad byl několikrát nominován na cenu Daytime Emmy, přičemž soudce si vysloužil dvě vlastní.

V krátkých šotech na YouTube je Caprio často v pozici, kdy se dokáže vcítit do pocitů lidí, které soudí. Ať to bylo od banálních přestupků od nepoužití blinkrů při odbočování až po pokutu za hlučnou party. Byl označován za „nejmilejšího soudce na světě“, připomíná BBC.

Mezi nejoblíbenější videa patří ta, kdy si k sobě zve děti souzených rodičů, aby mu pomohly vyřknout rozsudek, či odpouští ženě, jíž zabili syna, pokutu 400 dolarů.

Na jiném videu pak zprošťuje viny šestadevadesátiletého muže, který překročil rychlost při průjezdu školní zónou, když se dozvěděl o důvodu. Muž vezl svého těžce nemocného syna do nemocnice a spěchal.

„Soudce Caprio nejen dobře sloužil veřejnosti, ale také s ní navazoval smysluplný kontakt. Lidé museli reagovat na jeho vřelost a soucit,“ uvedl v prohlášení guvernér Rhode Islandu Dan McKee. „Byl víc než jen právník. Byl symbolem empatie na soudcovské lavici a ukazoval nám, že ho je možné dosáhnout, když se spravedlnost spojí s lidskostí,“ dodal.

Caprio byl ženatý, s manželkou Joyce byli spolu 60 let. Kromě ní po něm zůstalo také pět dětí, sedm vnoučat a dvě pravnoučata.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Havlíček: Vláda ANO odmítne nové povolenky i zákaz aut se spalovacími motory

Hned v první den vlády hnutí ANO zazní podle předsedy stínové vlády Karla Havlíčka kategorické ne novým emisním povolenkám ETS 2. „Naše stanovisko je jasné, pokud budeme u vlády, nezavedeme to,...

21. srpna 2025  11:18,  aktualizováno  12:23

Italové zadrželi Ukrajince. Podezírají jej z účasti na výbuchu Nord Streamu

Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom dnes německé generální státní zastupitelství. Podle časopisu Der...

21. srpna 2025  12:21

Iniciativa Kaputin vyvěsila v Praze transparent s Putinem, Babišem či Okamurou

Členové iniciativy Kaputin vyvěsili ve čtvrtek dopoledne z balkonu domu v ulici Milady Horákové na Letné v Praze několikametrový transparent s portréty ruského prezidenta Vladimira Putina a tří...

21. srpna 2025  12:20

Sotva překročil hranici, už je hvězdou médií. Los Emil se proslavil v další zemi

Putování losa Emila má další kapitolu. Poté, co zaujal obyvatele Česka a Slovenska, se jeho silueta objevila v Dolních Rakousích. I tamní média z něj učinila hvězdu. Lidé sdílejí fotografie a videa,...

21. srpna 2025  12:20

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

21. srpna 2025  12:09

Námořník prodal údaje o zbraních a technice americké válečné lodi čínskému špionovi

Porota ve Spojených státech shledala příslušníka amerického námořnictva vinným ze špionáže pro Čínu. Podle prokuratury prodával vojenská tajemství agentovi čínských tajných služeb, který ho najal...

21. srpna 2025  12:08

Drogový gang dostal podmínky i vězení, jeho vůdce soud potrestal čtrnácti lety

Za výrobu a distribuci drog uložil dnes soud v Liberci sedmatřicetiletému Michalu Votavovi trest čtrnáct let vězení. Hrozilo mu až osmnáct let. Podle obžaloby vyrobila skupina kolem něj od září 2022...

21. srpna 2025  8:24,  aktualizováno  11:59

Chci se zabít, volal muž policistům. Hlídka ho našla v řece, zasáhl vyjednavač

S úmyslem spáchat sebevraždu se na tísňové lince policie svěřil šestačtyřicetiletý muž. Karlovarští policisté vyjeli na místo, které popsal, tam jej ale neobjevili. Až po pár minutách ho našli skoro...

21. srpna 2025  11:50

Srpen 1968: Co soudruhy v Moskvě naštvalo, že poslali tanky „na pomoc“

Invaze do Československa z roku 1968 měla pomoci upevnit sovětský vliv. Ve své době však národ stmelila. Co okupaci vyvolalo a jaké byly další následky pokusu o komunismus s „lidskou tváří“?

21. srpna 2025  11:38

Stát by měl kupcům bitcoinů od Jiřikovského vrátit peníze, řekl Stanjura

Stát by měl lidem, kteří si koupili bitcoiny od ministerstva spravedlnosti, vrátit peníze a kryptoměnu si nechat do vyřešení celého případu, prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS....

21. srpna 2025  11:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Elektrikáři si stavěli vily, hájil Sterzik sovětskou okupaci. Nic prý nebagatelizuje

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik si den před 57. výročím invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa pochvaloval, že se během následné sovětské okupace rekordně stavěly byty a lidé měli...

21. srpna 2025  11:32

Česká ekonomika si podrží dvouprocentní růst, odhaduje ministerstvo

Ministerstvo financí očekává v letošním roce růst ekonomiky o 2,1 procenta. Hospodářství potáhne hlavně vyšší spotřeba domácností i vládní výdaje. Podobný výkon by ekonomika měla podat i v příštím...

21. srpna 2025  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.