Caprio, soudce městského soudu v Providence na Rhode Islandu, zemřel ve věku 88 let. Jeho oficiální účty na sociálních sítí uvádějí, že „zemřel pokojně po dlouhém a statečném boji s rakovinou slinivky břišní“.
Jak píše web CNN, sám Caprio označoval svou soudní síň za místo, „kde se lidé a případy setkávají s laskavostí a soucitem“.
Videa ze soudních síní při projednávání případů se stala populárními, záběry z jeho pořadu „Caught in Providence“ mají přes miliardu zhlédnutí. Pořad byl několikrát nominován na cenu Daytime Emmy, přičemž soudce si vysloužil dvě vlastní.
V krátkých šotech na YouTube je Caprio často v pozici, kdy se dokáže vcítit do pocitů lidí, které soudí. Ať to bylo od banálních přestupků od nepoužití blinkrů při odbočování až po pokutu za hlučnou party. Byl označován za „nejmilejšího soudce na světě“, připomíná BBC.
Mezi nejoblíbenější videa patří ta, kdy si k sobě zve děti souzených rodičů, aby mu pomohly vyřknout rozsudek, či odpouští ženě, jíž zabili syna, pokutu 400 dolarů.
Na jiném videu pak zprošťuje viny šestadevadesátiletého muže, který překročil rychlost při průjezdu školní zónou, když se dozvěděl o důvodu. Muž vezl svého těžce nemocného syna do nemocnice a spěchal.
„Soudce Caprio nejen dobře sloužil veřejnosti, ale také s ní navazoval smysluplný kontakt. Lidé museli reagovat na jeho vřelost a soucit,“ uvedl v prohlášení guvernér Rhode Islandu Dan McKee. „Byl víc než jen právník. Byl symbolem empatie na soudcovské lavici a ukazoval nám, že ho je možné dosáhnout, když se spravedlnost spojí s lidskostí,“ dodal.
Caprio byl ženatý, s manželkou Joyce byli spolu 60 let. Kromě ní po něm zůstalo také pět dětí, sedm vnoučat a dvě pravnoučata.