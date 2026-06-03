„Nejlepší kolegové.“ Ve Francii pomáhají pacientům na psychiatrii terapeutičtí osli

Při jednom ze sezení pacienti s pěti osly vyrazili na procházku a starali se o ně. Mnozí sezení zakončili objetím svého terapeutického zvířete, uvedla agentura AP.
„Je to naprosto stejné, jako když si vezmete léky, které vám pomohou relaxovat,“ řekla Nathalie, šedesátiletá pacientka nemocnice. „Nazvala bych to zvířecí medicínou. Přináší to úlevu. Přestanete myslet na všechno ostatní,“ dodala.
Pacienti se těchto sezení účastní zdarma v rámci své léčby, kterou financuje francouzský systém veřejného zdravotnictví. Účastníci jsou obvykle spárováni s jedním z pěti oslů pojmenovaných Nono, Pitou, Oscar, Manolo a Malraux. Postupem času se dvojice seznámí s osobností toho druhého.
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Audrey Seffarová, zdravotní sestra na oddělení zvířecí terapie, uvedla, že pokrok Nathalie byl patrný již po několika sezeních. „Zpočátku nechtěla vystoupit z vozíku. Ale postupně, s trochou povzbuzení, to dokázala,“ řekla sestra. „Zvíře slouží jako prostředník. Je to tak výjimečné, že dnes byla schopná opustit vozík a stát vedle svého osla,“ vysvětlila Seffarová.
Další pacient, 52letý Jérôme, uvedl, že mu program pomáhá zmírnit pocit osamělosti. „Rozhovory s lidmi a účast na aktivitách, které bych normálně nedělal, mi pomáhají v každodenním životě,“ řekl Jérôme. „Pomáhá to vymanit se z rutiny léčby a užívání léků. Zůstat doma mi nedělá dobře,“ vysvětlil.
První oslíci dorazili do nemocnice Ville-Evrard v roce 2016 v rámci projektu, který zahájili Ermelinda a François Hadeyovi. Ermelinda, zdravotní sestra specializující se na psychiatrii, pevně věřila v přínosy zvířecí terapie a domnívala se, že osli, známí svou klidnou a společenskou povahou, budou ideální volbou. Její manžel se poté naučil, jak osly vycvičit pro terapeutickou práci. Některá ze zvířat byla adoptována z útulků poté, co byla zanedbávána nebo týrána.
Osli jsou emocionální houby
„Osli jsou velmi inteligentní. Věci chápou velmi rychle, ale musíte jim to vysvětlovat pomalu,“ řekl François Hadey. „Osli jsou klidná, vyrovnaná zvířata, která mají obecně blízko k lidem. Jakmile se zapojí do společných aktivit, navazují s pacienty velmi dobrý kontakt. Jsou to emocionální houby,“ popsal.
Od roku 2022 má program zvířecí terapie oficiální status zdravotnického oddělení v nemocnici, což mu umožňuje zaměstnávat tři zdravotní sestry na plný úvazek. S péčí o zvířata pomáhají dobrovolníci z neziskové organizace. Program se rozšířil o morčata, slepice, holuby, kozy, želvy a králíky. Sezení jsou přizpůsobena potřebám a preferencím lidí a menší zvířata lze přinést přímo na nemocniční pokoje.
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Alicia Fabiová, osmnáctiletá studentka oboru ošetřovatelství, uvedla, že tato aktivita dává pacientům příležitost opustit nemocniční prostředí. „Pokaždé, když se vrátíme z výletu, říkají, že se cítí dobře, klidně a uvolněně a že si výlet užili. To je velmi pozitivní,“ vysvětlila studentka.
Společné procházky také umožňují pacientům a zdravotníkům navázat hlubší vztah. „Mluvíme spolu o mnoha různých věcech, o jejich nemoci, o jejich životech a prostě o všem možném. Nezaměřujeme se pouze na nemoc, protože nechceme, aby se na ni neustále soustředili,“ dodala Fabiová.
Podle zdravotníků jsou tato sezení koncipována jako terapeutické metody pro pacienty trpící úzkostí, depresí, autismem, schizofrenií nebo jinými poruchami. Podle personálu nemocnice mohou pomoci zlepšit emoční vyrovnanost, komunikaci, sociální interakci a sebevědomí.
„Všechno, co se zvířaty děláme, nám umožňuje pracovat s pacientem,“ řekla Ermelinda Hadeyová. „Zabýváme se krmením zvířete, což nám pomáhá řešit pacientovy vlastní stravovací návyky. Pracujeme na hygieně zvířete a díky zrcadlovému efektu pracujeme také na hygieně pacienta,“ uvedla zakladatelka projektu.
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Mnoho pacientů podstupuje intenzivní léčbu, včetně antipsychotik nebo sedativ, což může ztěžovat nalezení motivace k účasti na aktivitách, vysvětlila Hadeyová. Právě zde podle ní hraje roli vztah k oslům a jiným zvířatům. „Nenahrazuje to lékaře ani lékařský předpis, ale může to pacientům pomoci znovu získat sebevědomí a pocit vlastní hodnoty,“ řekla.
Podle Hadeyové je zapotřebí další vědecký výzkum zvířecí terapie. Ona i její manžel by byli rádi, kdyby tato metoda byla formálně uznána psychiatrickou komunitou jako forma doplňkové péče. „K tomu potřebujeme výzkum. Máme spoustu svědectví od pacientů. Ošetřovatelé, kteří je doprovázejí, také každý den vidí přínosy. Ale lékaři mají tolik jiných povinností, že to nutně nemusí vidět,“ uvedla.
Na konci sezení, zatímco si pacienti povídali, shrnula jedna sestra přitažlivost programu takto: „Osli jsou moji nejlepší kolegové.“