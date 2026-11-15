Spekulace o možné kandidatuře Lagardeové se rozvířily poté, co oznámila svůj předčasný odchod z čela ECB. Funkci opustí 7. února 2027, tedy pouhé dva měsíce před prvním kolem prezidentských voleb. Ty jsou naplánované na 18. dubna.
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Lagardeová předčasně končí v čele Evropské centrální banky. Již se hledá nástupce
V novém průzkumu agentury Cluster17 z druhého listopadového týdne by Lagardeová získala 8 procent hlasů, pokud by se v prvním kole utkala se všemi sedmnácti zvažovanými soupeři včetně dalších středových politiků. Hlasy středových voličů by se tak roztříštily mezi ni, centristu Édouarda Philippa, europoslance Raphaëla Glucksmanna a starostu města Cannes Davida Lisnarda, kteří by rovněž obdrželi 8 procent.
V modelové variantě s menším počtem kandidátů, kde by stála jako jediná zástupkyně politického středu, by však její podpora stoupla dokonce na 14 procent. O půl procentního bodu by tak překonala i Philippa, kterého Francouzi znají zejména jako předsedu vlády z prvního období prezidenta Emmanuela Macrona.
Lagardeová svou kandidaturu ale opakovaně odmítá. „Řekla jsem, že chci znovu získat svobodu projevu a svobodu zabývat se záležitostmi, které nesouvisejí s měnovou politikou. To je to, co chci dělat,“ uvedla podle agentury Reuters ve středu.
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Prezidenta radši neprovokovat. Francii chce vést legendární judista Riner
Do souboje o prezidentské křeslo se nově zapojila také judistická hvězda Teddy Riner. Pětinásobný olympijský vítěz oznámil svou kandidaturu v pondělí. „Vím, jaké to je bojovat,“ deklaroval ve videu na sociálních sítích. List The Economist mluví o „Teddymánii“, která podle něj částečně odráží stagnaci politického středu. Riner se totiž prezentoval jako „ani pravicový, ani levicový“.
„Francie nepotřebuje profesionálního politika, který odříkává předem připravené fráze a celý den se hádá,“ řekl podle serveru. „Potřebuje zdravý rozum, pevnost, spravedlnost a vládu, která věci napraví,“ dodal Riner. Mnohé svým rozhodnutím zaskočil a předvolební průzkumy mu zatím mnoho šancí nepřiřkly – momentálně by podle nich získal pouhá 2 procenta.
Předvolební kampaň nadále ovládají extrémisté. Oficiální i hypotetičtí kandidáti stále zaostávají za krajně pravicovou Marine Le Penovou, která se opakovaně drží na první příčce. Druhý na pásce je opět Jean-Luc Mélenchon, který stojí na jejím ideologickém protipólu. Právě tato dvě jména se nejčastěji skloňují jako favorité prvního kola, kteří by se následně mohli utkat ve volebním finále.