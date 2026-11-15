Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Exšéfka ECB Lagardeová prezidentkou Francie? Hlásí se i judista Riner

Autor:
  16:41
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Christine Lagardeová

Christine Lagardeová | foto: AP

Francouzský judista Teddy Riner ovládl kategorii nad 100 kg.
Evropskou centrální banku povede dosavadní ředitelka Mezinárodního měnového...
Francouz Teddy Riner v kaci proti Magomedomaru Magomedomarovovi ze Spojených...
Francouzský prezident Emmanuel Macron a šéfka Evropské centrální banky...
14 fotografií
Do francouzského prezidentského klání vstoupila nová jména. Jedno z nich má potenciál zamíchat kartami – končící prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová by podle nejnovějšího průzkumu mohla konkurovat středovým kandidátům. Touhu vstoupit do Elysejského paláce zatím oficiálně nepotvrdila. O prezidentské křeslo se chce „poprat“ také judista Teddy Riner.

Spekulace o možné kandidatuře Lagardeové se rozvířily poté, co oznámila svůj předčasný odchod z čela ECB. Funkci opustí 7. února 2027, tedy pouhé dva měsíce před prvním kolem prezidentských voleb. Ty jsou naplánované na 18. dubna.

Lagardeová předčasně končí v čele Evropské centrální banky. Již se hledá nástupce

V novém průzkumu agentury Cluster17 z druhého listopadového týdne by Lagardeová získala 8 procent hlasů, pokud by se v prvním kole utkala se všemi sedmnácti zvažovanými soupeři včetně dalších středových politiků. Hlasy středových voličů by se tak roztříštily mezi ni, centristu Édouarda Philippa, europoslance Raphaëla Glucksmanna a starostu města Cannes Davida Lisnarda, kteří by rovněž obdrželi 8 procent.

V modelové variantě s menším počtem kandidátů, kde by stála jako jediná zástupkyně politického středu, by však její podpora stoupla dokonce na 14 procent. O půl procentního bodu by tak překonala i Philippa, kterého Francouzi znají zejména jako předsedu vlády z prvního období prezidenta Emmanuela Macrona.

Lagardeová svou kandidaturu ale opakovaně odmítá. „Řekla jsem, že chci znovu získat svobodu projevu a svobodu zabývat se záležitostmi, které nesouvisejí s měnovou politikou. To je to, co chci dělat,“ uvedla podle agentury Reuters ve středu.

Prezidenta radši neprovokovat. Francii chce vést legendární judista Riner

Do souboje o prezidentské křeslo se nově zapojila také judistická hvězda Teddy Riner. Pětinásobný olympijský vítěz oznámil svou kandidaturu v pondělí. „Vím, jaké to je bojovat,“ deklaroval ve videu na sociálních sítích. List The Economist mluví o „Teddymánii“, která podle něj částečně odráží stagnaci politického středu. Riner se totiž prezentoval jako „ani pravicový, ani levicový“.

„Francie nepotřebuje profesionálního politika, který odříkává předem připravené fráze a celý den se hádá,“ řekl podle serveru. „Potřebuje zdravý rozum, pevnost, spravedlnost a vládu, která věci napraví,“ dodal Riner. Mnohé svým rozhodnutím zaskočil a předvolební průzkumy mu zatím mnoho šancí nepřiřkly – momentálně by podle nich získal pouhá 2 procenta.

Předvolební kampaň nadále ovládají extrémisté. Oficiální i hypotetičtí kandidáti stále zaostávají za krajně pravicovou Marine Le Penovou, která se opakovaně drží na první příčce. Druhý na pásce je opět Jean-Luc Mélenchon, který stojí na jejím ideologickém protipólu. Právě tato dvě jména se nejčastěji skloňují jako favorité prvního kola, kteří by se následně mohli utkat ve volebním finále.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Na 400 tisíc lidí burcovalo na Letné. Žádají nový dialog i konec Okamury a Zůny

Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Okamura odmítl své odvolání. Ať lidé protestují, ale poplatky zrušíme, řekl Babiš

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

„Navštěvují se s opozicí,“ reagoval Tomio Okamura pro iDNES.cz na výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii, aby odešel z čela Poslanecké sněmovny. Organizátoři demonstrace na pražské Letné zároveň...

15. listopadu 2026  16:26,  aktualizováno  17:08

S Večerníčky na zaplněnou Letnou. Protest na podporu ČT a ČRo ve fotografiích

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Statisíce lidí se v neděli shromáždily na pražské Letné s cílem bránit veřejnoprávní média. Cíl demonstrace se rychle rozšířil také o požadavek na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a...

15. listopadu 2026,  aktualizováno  17:06

Na 400 tisíc lidí burcovalo na Letné. Žádají nový dialog i konec Okamury a Zůny

Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a...

15. listopadu 2026,  aktualizováno  16:58

Konec bezmoci a hybridního pekla: Estonsko zavírá hranice s Ruskem

Estonské město Narva by se podle mnohých prognóz mělo stát horkým bodem příští...

Pohár trpělivosti přetekl. Estonsko kvůli ruské aktivitě na vlastní půdě definitivně odřízne Moskvu. S platností od 1. prosince se rozhodlo uzavřít všechny silniční hraniční přechody s Ruskem, a to v...

15. listopadu 2026  16:45

Exšéfka ECB Lagardeová prezidentkou Francie? Hlásí se i judista Riner

Christine Lagardeová

Do francouzského prezidentského klání vstoupila nová jména. Jedno z nich má potenciál zamíchat kartami – končící prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová by podle nejnovějšího...

15. listopadu 2026  16:41

PŘEHLEDNĚ: Jaké jsou požadavky vůči vládě, které se objevily na Letné

Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...

Redakce iDNES.cz zde přináší přehledný seznam hlavních požadavků z nedělní demonstrace „Letná proti 4:36“, kterou 15. listopadu 2026 svolal spolek Milion chvilek pro demokracii.

15. listopadu 2026  16:17

Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro je přeplněné a nabírá zpoždění

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic reguluje provoz metra. Linka C se zpožďuje, Hradčanskou některé vlaky projíždějí. Nával způsobili lidé mířící na demonstraci na Letnou. Plné byly i...

15. listopadu 2026  14:24,  aktualizováno  16:08

Z vraku starého boeingu staví podzemní kryt. Brit šokoval sousedy i internet

Pětačtyřicetiletý britský inženýr Dave Billings z Derbyshire šokoval sousedy i...

Muž z britského města Derbyshire si přes Facebook Marketplace zakoupil vyřazený Boeing 737-500. Plánuje z něj na svém pozemku vytvořit podzemní kryt, ve kterém chce mimo jiné vybudovat vlastní...

15. listopadu 2026  15:55

Omezení Starshieldu pomáhá Rusku zasahovat Ukrajinu, uvedl Zelenskyj

Ruský útok na ukrajinské město Čornomorsk. (15. listopadu 2026)

Ruská armáda v noci na neděli zaútočila na energetickou a železniční infrastrukturu v osmi ukrajinských regionech. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj k úspěšnosti některých...

15. listopadu 2026  15:32

Pod Gerlachem zemřel polský turista, spadl stometrovým srázem

ilustrační snímek

Polský turista nepřežil pád v masivu nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS), která hlášení o neštěstí dostala v neděli ráno....

15. listopadu 2026  15:02

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Írán může údery raket vtáhnout do svého konfliktu Evropu. S ruskou pomocí

Premium
Íránské balistické rakety Chorramšah v Teheránu. (12. listopadu 2026)

Teherán hrozí, že pokud USA znovu zaútočí na Írán, podnikne útoky i na vojenské základny v Evropě. Už nyní evropské činitele znepokojuje íránská hybridní kampaň. Možnosti Íránu škodit Evropě může...

15. listopadu 2026  14:49

Kriminál, fošny a ztracený čas. Rekruti líčí povinnou vojnu. Bylo by to dnes jinak?

Premium
BRANCI. Stříhání, jedna z prvních povinností po nástupu na vojnu.

Před víc než dvěma desetiletími u nás skončila povinná vojna. Mluví se o jejím vzkříšení. Na co pamětníci vzpomínají? Co mužům dávala, nebo spíš brala? A bylo by to dnes jiné? Magazín Víkend DNES...

15. listopadu 2026  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.