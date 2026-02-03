Čtyřiadvacetiletý muž dorazil do nemocnice v noci ze soboty na neděli a následně podstoupil urgentní operaci kvůli zaseknutému předmětu v konečníku, informoval regionální deník La Dépêche du Midi.
Skutečnou povahu předmětu, který měl muž v těle, lékaři zjistili až během zákroku. Šlo o granát z první světové války o délce 16 centimetrů a šířce 4 centimetry.
Na místo byla následně přivolána policie spolu s experty na zneškodňování bomb. Nemocnice se musela evakuovat. Zařízení bylo během operace zajištěno a prozkoumáno, podle zasahujících složek nakonec nepředstavovalo riziko výbuchu.