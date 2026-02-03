Muž měl v konečníku zaseknutý granát z první světové války, nemocnici evakuovali

  11:02
Kuriózní případ způsobil manévry v univerzitní nemocnici Rangueil ve francouzském Toulouse. U pacienta, který přišel na pohotovost, lékaři při operaci objevili v konečníku zaseknutý granát z první světové války. Přivolána byla i policie a nemocnici bylo nutné evakuovat.
Lékaři v nemocnici Rangueil v Toulouse (29. září 2020)

Lékaři v nemocnici Rangueil v Toulouse (29. září 2020)

Nemocnice Rangueil v Toulouse (4. dubna 2020)
Nemocnice Rangueil v Toulouse (28. září 2020)
Nemocnice Rangueil v Toulouse (4. dubna 2020)
Lékaři v nemocnici Rangueil v Toulouse (16. května 2022)
Čtyřiadvacetiletý muž dorazil do nemocnice v noci ze soboty na neděli a následně podstoupil urgentní operaci kvůli zaseknutému předmětu v konečníku, informoval regionální deník La Dépêche du Midi.

Skutečnou povahu předmětu, který měl muž v těle, lékaři zjistili až během zákroku. Šlo o granát z první světové války o délce 16 centimetrů a šířce 4 centimetry.

Granát z první války odpálil pyrotechnik v řopíku. Ideální, liboval si

Na místo byla následně přivolána policie spolu s experty na zneškodňování bomb. Nemocnice se musela evakuovat. Zařízení bylo během operace zajištěno a prozkoumáno, podle zasahujících složek nakonec nepředstavovalo riziko výbuchu.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

