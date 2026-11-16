Operace Volja. Francouzští vojáci již několik měsíců tajně působí na Ukrajině

Ty se zmiňovaly jen o malém počtu příslušníků francouzských ozbrojených sil, přesnější číslo však neuvedly. Francouzští vojáci podle informací RFI působí na Ukrajině přinejmenším od léta. Jejich úkolem není účast v bojích.
Volja je přísně utajovaná operace, která dosud zůstávala skrytá před zraky veřejnosti. Kvůli utajení padlo podle několika zdrojů obeznámených se situací rozhodnutí, že operace se uskuteční pod hlavičkou mise Gerfaut. Tak je od února 2023 označováno působení francouzského kontingentu ve výcvikovém prostoru na západě Polska v rámci evropské mise EUMAM, jejíž mandát byl nedávno prodloužen až do 15. listopadu 2028.
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V rámci mise francouzští vojáci zajišťují mimo ukrajinské území výcvik ukrajinských poddůstojníků, budoucích velitelů bojových týmů ukrajinských sil. Od roku 2023 prošlo výcvikem ve Francii i v Polsku 25 tisíc ukrajinských vojáků.
„Kvalitní výcvik probíhá v co nejrealističtějších podmínkách. Čím blíže k bojové zóně se výcvik koná, tím je účinnější,“ vysvětlil nejmenovaný expert. Stejný princip platí i pro podpůrné operace. Aby však bylo možné působit v těsné blízkosti bojů, je nutné být přímo na území Ukrajiny – a právě to zajišťuje mise Volja.
Podle zdrojů RFI slouží mise Gerfaut jako krytí pro přítomnost francouzských vojáků na Ukrajině. „Francouzští vojáci vyslaní na Ukrajinu mají pokyn tvrdit, že míří do Polska,“ uvedla stanice.
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Také zdroj agentury AFP hovořící pod podmínkou anonymity uvedl, že mise malého kontingentu francouzských vojáků nezahrnuje žádnou bojovou roli. „Rotace francouzských instruktorů, kteří podporují Ukrajinu – ať už ve Francii, v Polsku, nebo příležitostně přímo na Ukrajině – je skutečností,“ řekl zdroj AFP a zdůraznil, že nejde o bojovou operaci.
Francie dodala Kyjevu řadu vyspělých zbraní, včetně houfnic Caesar, letounů Mirage 2000 a přesně naváděných střel s plochou dráhou letu. Údržba tak rozmanitého arzenálu vyžaduje značné odborné znalosti. Skutečnost, že Ukrajina je válečnou zónou, vyloučila možnost využití civilních techniků. Francouzská armáda se proto rozhodla vyslat vlastní personál. Tato přítomnost na Ukrajině zároveň slouží jako cenný zdroj zpětné vazby z reálného nasazení.
Podle ústavy musí být vyslání konvenčních francouzských vojenských sil mimo území státu, a to i v nebojové roli, oznámeno parlamentu. Výkonná moc však poslance ani senátory o misi neinformovala. Podle senátora Cédrica Perrina, který předsedá výboru pro zahraniční věci, obranu a ozbrojené síly nelze konvenční vojenskou misi označit za státní tajemství.
„Jakmile jsou jednotky vyslány, prezident republiky je povinen v určité lhůtě informovat parlament,“ řekl s tím, že jde o ústavní povinnost a o řádné fungování demokracie. Generální štáb francouzských ozbrojených sil na žádost o vyjádření podle AFP bezprostředně nereagoval.
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Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně tvrdí, že Rusko na Ukrajině fakticky bojuje proti „kolektivnímu Západu“ – čímž označuje především členské státy NATO a jejich spojence. Od ruské invaze v únoru 2022 však žádná zahraniční vláda neoznámila vyslání jednotek, které by se po boku ukrajinských sil přímo zapojily do bojů.
Kyjev získává podporu z Evropy i Spojených států, a to ve formě vojenského vybavení, finanční pomoci a zpravodajských informací. V březnu Británie oznámila, že na Ukrajině působí britští technici, kteří společně s Ukrajinci zajišťují servis a opravy vojenských vozidel. Severní Korea, klíčový spojenec Kremlu, vyslala své vojáky přímo na bojiště v ruské Kurské oblasti.