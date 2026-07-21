Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konec dětského scrollování. Francie jako první zakázala sociální sítě

Autor: ,
  21:45
Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v platnost v září.

Francouzský parlament návrh zákona definitivně schválil poté, co ho odpoledne podpořil i Senát. Zavedení tohoto opatření sliboval prezident Emmanuel Macron a podle agentury AFP jde o jeden z klíčových kroků na sklonku jeho druhého funkčního období. V prezidentských volbách v dubnu příštího roku se už Macron o další mandát ucházet nemůže.

Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců.

Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systémů ověřování věku. Zahrnuje i zákaz mobilních telefonů na středních školách.

Vláda je pro zákaz mobilů ve školách. Z kantorů udělá kontrolory batohů, říká ODS

Podobná pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích v současnosti připravuje zhruba desítka evropských zemí, včetně Španělska a Dánska.

V Česku se letos pro zákaz sociálních sítí pro děti do patnácti let vyslovili prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Řada členských států EU přitom volá po jednotném evropském přístupu k celé problematice.

Podle francouzských úřadů tráví každý druhý teenager na chytrém telefonu dvě až pět hodin denně. Prosincová statistika uvádí, že chytré telefony k přístupu na internet denně používá zhruba 90 procent dětí ve věku 12 až 17 let, přičemž 58 procent z nich je využívá i k přístupu na sociální sítě.

Zpráva zároveň upozornila na řadu škodlivých dopadů užívání sociálních sítí – mimo jiné na snížené sebevědomí dětí a jejich zvýšené vystavení obsahu spojenému s rizikovým chováním, jako je sebepoškozování, užívání drog nebo sebevražedné jednání.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

Zelenskyj odvolal Syrského z čela armády. Nahradí ho hrdina z Donbasu Drapatyj

Mychajlo Drapatyj

Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Mychajlo Drapatyj, oznámil dnes večer na platformě Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dosavadnímu veliteli ozbrojených sil Oleksandrovi...

21. července 2026  22:01,  aktualizováno  22:49

Česko se připravuje na stárnutí populace, ministerstvo plánuje posílit péči o umírající

ilustrační snímek

Česko v následujících letech čeká prudký nárůst lidí starších 80 let, zároveň do důchodu zamíří také silná generace tzv. Husákových dětí. Na to se snaží reagovat také ministerstvo zdravotnictví,...

21. července 2026  21:47

Konec dětského scrollování. Francie jako první zakázala sociální sítě

Konec dětského scrollování. Francie jako první zakázala sociální sítě.

Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v...

21. července 2026  21:45

Další rakovina v Topolánkově rodině. Vnoučata se zapojila do pomoci pro malého bratránka

Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Bývalý předseda vlády Mirek Topolánek už několik let bojuje s rakovinou slinivky. Teď se s podobně zákeřnou nemocí potýká i jeho blízký příbuzný. Topolánek zveřejnil příspěvek na síti X, v němž...

21. července 2026  21:41

Zelenskyj se protestů velmi bojí. Syrského bude muset obětovat, říká expert

Premium
Ukrajinská generace Z demonstruje na podporu Mychjalo Fedorova (20. července...

Balázs Jarábik zná Ukrajinu jako své boty, tamní politiku detailně sleduje více než čtvrt století. Bývalý slovenský diplomat v rozhovoru pro iDNES Premium komentuje poprask kolem odvolání ministra...

21. července 2026

Irácká ropa vrací do hry Sýrii. Bagdád přes ni hledá cestu mimo Hormuz

Konvoj cisternových nákladních vozidel směřuje z Iráku do Sýrie přes hraniční...

Bagdád se snaží obejít Hormuzský průliv, jehož provoz narušila válka s Íránem, a udržet vývoz ropných produktů na světové trhy. Z Iráku proto vyrážejí tisíce cisteren, které palivo vozí přes poušť do...

21. července 2026

Vystrčila udivila Babišova slova, že výsledek účasti v koalici ochotných je nula

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS velmi udivila slova premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, že výsledek účasti České republiky v koalici ochotných je nula. „Já se nestačím divit. Pokud já jsem se...

21. července 2026  15:50,  aktualizováno  19:39

Policie zasahuje na pražském magistrátu, zajímá se o odbor pozemních komunikací

Škodův palác, Magistrát hlavního města Prahy

Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci, zajímá se o odbor pozemních komunikací. Kriminalisté přišli za šéfem zmíněného odboru Alešem Krejčou a třemi dalšími lidmi. Zásah...

21. července 2026  16:01,  aktualizováno  18:39

Zemřela mladá hvězda. Neslyšící herečku proslavily filmy Godzilla vs. Kong

Neslyšící herečka Kaylee Hottleová na premiéře v Los Angeles. (24. března 2024)

O tragické smrti teprve devatenáctileté Američanky Kaylee Hottleové informoval její otec. Herečka se navzdory svému postižení, které ji připravilo o sluch, dokázala na filmovém plátně prosadit a...

21. července 2026  18:25

Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří

Už žádné mávání na číšníka. Qerko posílá placení do rychlého režimu

Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...

21. července 2026  17:41

Deset hodin násilí. Mladíci trýznili známého kvůli jeho „nevychované“ přítelkyni

Premium
Obžalovaní Rudolf Hauer (vlevo) a Andrés Savigne Carbonell u Městského soudu v...

Andrés Savigne Carbonell, devatenáctiletý Čech, který má kubánského otce, v úterý u Městského soudu v Praze přiznal, že v bytě v Nuslích zhruba deset hodin trýznil svého vrstevníka. Asistoval mu při...

21. července 2026  17:25

Kreml začíná být znepokojen. Před volbami raději likviduje i zbytky opozice

Premium
Moskevský soud poslal místopředsedu ruské opoziční strany Jablok Maxima...

Ruské úřady a soudy stupňují tlak na nepohodlné strany a politiky. Zvláště členové protiválečné strany Jabloko se potýkají s tím, že se přestávají objevovat na kandidátkách kvůli odsouzením za...

21. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.