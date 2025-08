Francouzští farmáři si se squatery poradili po svém. Postříkali je hnojem

Farmáři z východní části Francie v pohoří Vogézy mají s nelegálními usedlíky problém každoročně. I letos se na jejich pastvinách objevily desítky karavanů, aut a dokonce i jedno červené ferrari.

Stejně jako v předchozích letech, se situaci nejdříve snažili vyřešit s pomocí policie, ale nebylo jim to moc platné. Podle místních médií se rozhodli vzít věci do svých rukou poté, co „nedostali žádnou pomoc od policie“ při „odstraňování nelegálního cikánského tábora“.

Na začátku týdne někdo zveřejnil video, ze kterého bylo patrné, že se farmáři rozhodli vzít spravedlnost do svých rukou a squatery ze svých pastvin vyhnat po svém. Vzali cisterny, naplnili je prasečí kejdou (směsí moči, trusu a vody) a začali pastviny, na kterých squateři pobývali, prostě hnojit.

„Snažili se s nimi vyjednávat, ale odmítli je poslouchat. Farmáři od místních úřadů ani policie nedostali žádnou podporu,“ vysvětlil autor videa pro Daily Mail . „Tak to vyřešili po svém, jak můžete sami vidět,“ dodal.

Pastviny podle nich sloužily k pěstování trávy, která měla sloužit jako potrava pro zvířata a měla být sklizena za několik týdnů.

Farmáři nakonec byli úspěšní. „Došlo k několika problémům a stížnostem, ale squateři nakonec po několika dnech odjeli,“ oznámil autor videa. „Louka je zničená, ale aspoň odešli,“ radují se farmáři.

Od diskutujících na sociálních sítí se vesměs dočkali pochvaly. „Respekt,“ cituje Daily Mail jednoho z nich.

„Zápach je strašně silný a hlavně vydrží dost dlouho, vzduch se nedá několik dní dýchat,“ dodal další pod videem, které se stalo virálním, další z diskutujících.