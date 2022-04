Proč Macrona? Protože nechci Le Penovou. V Lyonu se bojí vítězství pravice

Starostka jedné z místních částí Lyonu neočekává, že by volby ve městě dopadly jinak než před pěti lety. „Myslím si, že většina lidí v Lyonu dnes hlasuje pro Macrona. Marine Le Penová tady není moc oblíbená. Ve velkých městech vyhrává Emmanuel Macron,“ říká Fanny Dubotová, starostka 7. obvodu Lyonu, na cestě do volební místnosti. Ta se nachází v tělocvičně místní základní školy na levém břehu Rhôny.

V okolí je rušno, lidé přichází jeden za druhým vložit svůj hlas do volební urny. Letošní volby jsou podle Dubotové velmi důležité. „V minulých letech jsme si prošli covidem a v roce 2018 krizí spojenou s velkými demonstracemi žlutých vest, to byla ve Francii velká věc. Teď zuří válka na Ukrajině. Nyní to je první prezidentská volba od těchto událostí,“ vysvětluje Dubotová.

„Nepodporuji ani jednoho z kandidátů, ale volila jsem Macrona,“ říká otevřeně hned po tom, co do urny vložila svůj hlas. Výsledky bude sledovat večer na radnici spolu s dalšími členy ze strany Zelených.

Fronta před volební místností v tělocvičně se netvoří, ale ani tak se komise uvnitř nenudí a odbavuje jednoho voliče za druhým. Ostraha před vstupem nabízí dezinfekci, většina voličů si předtím, než vejde do volební místnosti, nasazuje roušku. Covid tak nepatrně ovlivnil průběh voleb, ale na jejich výsledku se může podepsat zásadně, bojí se někteří.

Mezi nimi je i Teofil Duchene. Ve druhém kole volil Macrona, ale spokojený s ním není. „Před pěti lety jsem ve druhém kole odevzdal prázdnou obálku, dneska ale není stejná situace. Macron udělal v covidu řadu věcí, které naštvaly mnoho lidí. Ten risk odevzdat prázdný hlas je příliš velký,“ říká čtyřiadvacetiletý Teofil.

Přesouvám se do jiné volební místnosti v samém centru Lyonu. Navzdory předpovědi svítí slunce, lidem proto ani nevadí, že se na ulici před vstupem do volební místnosti tvoří fronta, ve které musí pár minut čekat. U východu z místnosti mluvím s Denney Perrine, matkou dvou dětí, která také volila Macrona.

„Le Pen je katastrofa nejen pro moje děti, ale i pro lesby a gaye. Je tu mnoho věcí, které se mi na ní nelíbí a ve kterých s ní zásadně nesouhlasím. S výkonem funkce Macrona jsem spokojená,“ říká Perrine.

Macrona volil i 46letý Sebastian. Také podle něj si Macron během svého mandátu vedl dobře. „Nechceme, aby se k moci dostala extrémní pravicová strana. Takže letos pro nás bylo velmi důležité, abychom šli volit,“ říká Sebastian.

Volební místností, která se nachází nedaleko náměstí Bellecour, projde až 1 600 lidí, říká mi jeden z členů volební komise. Každý volič si s sebou musí přinést voličský průkaz s QR kódem, ukazuje mi. Ty ještě před vstupem do místnosti kontroluje člen ostrahy, aby provoz v místnosti probíhal plynule.

Ani Macron, ani Le Penová. Raději prázdný lístek

Žádný z kandidátů není přijatelný pro Benjamina Ferritu. Do urny vložil protestní prázdný lístek. Macrona volil před pěti lety, ale prezidentův výkon funkce ho zklamal.

„Souhlasím s tím, jak postupoval během covidu. Nikdo jiný by to neudělal lépe, ale se všemi ostatními věcmi nesouhlasím. Macron bojuje jenom za bohaté,“ vysvětluje mi svůj postoj Ferritu. „Marine Le Penová je rasistka. Její program je protiústavní, protievropský a není dobrý pro Francii. Je to už podruhé, kdy je ve druhém kole. Já nevím, možná si zasloužíme mít ji za prezidentku v příštích pěti letech,“ míní jednatřicetiletý Ferritu.

Podobně se k volbám staví i Francois, který také vložil prázdný lístek. Ve Francii tomu říkají bílý hlas. „Nesnáším lepenovský rasismus... a Macron zase celé volební období jen lhal a ničil společnost,“ vysvětluje mi své zklamání Francois. Ačkoliv jsou pro něj volby velmi důležité, druhé kolo nazval cirkusem a Macrona klaunem. Toho volil ve druhém kole před pěti lety, byla to ale podle něj chyba. Při minulých prezidentských volbách odevzdali voliči v Lyonu téměř osm procent prázdných lístků.

Jdu se podívat do poslední volební místnosti, která se nachází v areálu základní školy na pravém břehu řeky Saôny. Muž z bezpečnostní služby před budovou mi v poledně říká, že doposud nezaznamenal žádné problémy a ani nic takového neočekává.

Potkávám postarší paní, která k volbám vzala svoji 14letou vnučku. Ta sice volit ještě nemůže, ale o dění v politice se zajímá. Na otázku, koho podporují, mi šestašedesátiletá Jane Patte odpovídá okamžitě: „Macrona, vždycky. Je mladý, energický a má dobré myšlenky,“ říká mi veselá důchodkyně.

Macron měl podporu Lyonu už před pěti lety

Výsledky prvního kola voleb se v departementu Rhône, jehož hlavním městem je Lyon, příliš nelišily od těch před pěti lety. Tehdy zde volby jasně ovládl Emmanuel Macron. Stejně jako letos se už v prvním kole umístil první. Tehdy získal 26,58 procenta hlasů, letos si ještě polepšil a v prvním kole pro něj hlasovalo přes třicet procent voličů.

Marine Le Penová skončila v roce 2017 v Rhône na čtvrtém místě s 16,26 procenta hlasů. Letos byla třetí a získala podporu 16,6 procenta voličů.

Druhé kolo minulých prezidentských voleb Macron v departementu s přehledem vyhrál. Hlasovalo pro něj 572 tisíc lidí a získal přes 73 procent hlasů.

Najít v Lyonu voliče Le Penové, který by se chtěl vyjádřit pro tisk, se zdá po mnoha rozhovorech s voliči skoro nemožné. Nakonec potkávám třiatřicetiletého Kevina. Ten ale odjíždí volit z Lyonu do města Saint-Marcel-d’Ardèche na jihu Francie. Před pěti lety volil Macrona, letos hlasuje pro Le Penovou. „Nesouhlasím s covidovými opatřeními a s povinným očkováním. O svém zdraví si chci rozhodovat sám na svou zodpovědnost. Proto letos volím Le Penovou,“ říká Kevin.