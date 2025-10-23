Francouzská vláda chce zmrazit penze, aby mohla odložit důchodovou reformu

Lecornuova vláda dnes takzvaným opravným dopisem odložila zvýšení důchodového věku z 62 na 64 let do ledna 2028. Opatření je součástí úsporného rozpočtového návrhu pro nadcházející rok, který ještě musí projednat parlament.
Premiér už dříve opakovaně varoval, že odklad reformy bude zátěží pro státní rozpočet. Náklady vláda vyčíslila na 100 milionů eur (2,4 miliardy Kč) v roce 2026 a 1,4 miliardy eur (34 miliard Kč) v roce 2027. Aby tyto náklady pokryla, naplánovala zvýšení daní soukromým zdravotním pojišťovnám. Úspory dolehnou i na důchody, které nebudou růst podle nákladů na živobytí.
Zmrazení růstu penzí již kritizovaly odborové svazy. Ty se podle AFP cítí pobouřeny, neboť pro seniory to bude znamenat ztrátu kupní síly. Yvan Ricordeau z druhého největšího francouzského odborového svazu CFDT řekl, že důchodci takovou zátěž nebudou schopni unést.
Kritice čelí i plán na vyšší zdanění soukromých zdravotních pojišťoven, které podle odborářů v konečném součtu zaplatí pojištěnci. AFP poznamenala, že soukromé pojištění si ve Francii zájemci platí nad rámec toho veřejného, aby tak pokryli rozdíly ve spoluúčasti na zdravotní péči. Denis Gravouil z odborového svazu CGT řekl, že vše nakonec zaplatí zaměstnanci a především důchodci.
Francie se dlouhodobě potýká s vysokým veřejným dluhem, rozpočtový deficit loni dosáhl 5,8 procenta HDP, což je téměř dvojnásobek oficiálního limitu EU, který činí tři procenta. Na letošek se odhaduje deficit 5,4 procenta HDP.