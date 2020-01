Francouzka pronajala byt přes Airbnb, svou terasu pak našla v pornofilmu

Když mladá Francouzka nabízela svůj byt na platformě Airbnb, ještě netušila, že jej brzy budou znát více než tři miliony lidí. Přesně to se však stalo poté, co jedna z jejích klientek v pronajatých pokojích natáčela porno. Přišlo se na to poté, co si sousedé v domě stěžovali na hlasitý sex.