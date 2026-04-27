Muži v případě odsouzení hrozí až dvouleté vězení za výtržnictví, pokuta 2000 singapurských dolarů (32 500 korun), nebo obojí, uvedl místní zpravodajský server CNA. Soud bude případ znovu projednávat 22. května.
Osmnáctiletý Didier Gaspard Owen Maximilien 12. března podle médií nahrál na sociální síť instagram video, na němž tento čin provádí v nákupním centru Goldhill Centre v Singapuru. Mladík video zveřejnil jako takzvané instagram story s popiskem „město není bezpečné“. Mnoho uživatelů na internetu reagovalo s odporem.
Společnost iJooz, které automat patří, uvedla, že po zveřejnění incidentu vyměnila všech 500 brček v zásobníku, podala trestní oznámení a zahájila další kontroly, výměny brček a dezinfekce automatů.
Maximilien studuje na singapurské pobočce Essec Business School, jejíž mluvčí médiím dříve sdělil, že škola o incidentu ví a že provádí interní vyšetřování. Do Singapuru už přicestovali Francouzovi rodiče, uvedli jeho právníci bez podrobností o tom, jak se mladík k obvinění postaví.
Singapur ukládá přísné tresty především za činy spojené s drogami, loni v listopadu kvůli tomu například popravil tři muže. Soud také v říjnu 2024 uložil singapurskému exministrovi průmyslu rok vězení za přijetí darů.