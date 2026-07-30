Olízl v Singapuru brčko a vrátil ho zpět. Francouz vyvázl od soudu s pokutou

Didier Gaspard Owen Maximilien 12. března nahrál na sociální síť Instagram video, na němž tento čin provádí v nákupním centru Goldhill Centre v Singapuru. Mladík video zveřejnil jako takzvané Instagram Story s popiskem „Město není bezpečné“. Story jsou takové příspěvky, které zmizí po 24 hodinách.
Společnost IJooz, která automat provozuje, kvůli incidentu podala trestní oznámení a stroj dezinfikovala. Francouz byl obviněn o měsíc později.
Maximilien ve čtvrtek přiznal, že brčko olízl a vrátil jej do automatu a že se při tom natáčel. Podle obhájce také vyjádřil hlubokou lítost nad svým činem. Video natočil jako senzaci pro své sledovatele a kontaminované brčko z automatu později vytáhl a použil. Soud při vynesení rozsudku zohlednil i další obvinění z výtržnictví a po zvážení polehčujících okolností Francouzovi uložil pokutu bez veřejně prospěšných prací.
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Francouz v Singapuru olízl brčko a vrátil ho zpět. Hrozí mu až dva roky vězení
Prokuratura požadovala místo vězení pouze nejvyšší pokutu dva tisíce singapurských dolarů (32 700 Kč) s tím, že mladíkův čin byl určen pro sociální sítě a že mohl podkopat důvěru v hygienu běžně používaného automatu. Argumentovala také tím, že Maximilien je mladý, brčko si vzal sám a nikdo další jej nepoužil, že nejsou důkazy o způsobené škodě a on sám se přiznal k vině při první možné příležitosti.
Maximilien studuje na obchodní škole v Singapuru, podle prokuratury ale bude od září do prosince pobývat i ve Francii. O tom, jestli si bude moci ponechat studentské povolení k pobytu, rozhodnou imigrační úřady.
Městský stát Singapur přísně reguluje chování na veřejnosti i čistotu. Ukládá přísné tresty například i za odhazování odpadků nebo vandalismus.