Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Olízl v Singapuru brčko a vrátil ho zpět. Francouz vyvázl od soudu s pokutou

Autor: ,
  16:55

Fotogalerie2

19letý Francouz Didier Gaspard Owen Maximilien v Singapuru olizoval brčko z automatu a vrátil ho zpět. Singapurský soud mu dnes uložil pokutu v přepočtu přes 9 800 korun. (30. července 2026) | foto: AP

Soud v Singapuru ve čtvrtek uložil pokutu 600 singapurských dolarů (přes 9 800 Kč) 19letému Francouzi, který se přiznal k rušení veřejného pořádku. Natočil se totiž, jak olizuje brčko z automatu na pomerančový džus a pak je vrací zpět. Za tento čin mu přitom hrozilo až tříměsíční vězení.

Didier Gaspard Owen Maximilien 12. března nahrál na sociální síť Instagram video, na němž tento čin provádí v nákupním centru Goldhill Centre v Singapuru. Mladík video zveřejnil jako takzvané Instagram Story s popiskem „Město není bezpečné“. Story jsou takové příspěvky, které zmizí po 24 hodinách.

Společnost IJooz, která automat provozuje, kvůli incidentu podala trestní oznámení a stroj dezinfikovala. Francouz byl obviněn o měsíc později.

Maximilien ve čtvrtek přiznal, že brčko olízl a vrátil jej do automatu a že se při tom natáčel. Podle obhájce také vyjádřil hlubokou lítost nad svým činem. Video natočil jako senzaci pro své sledovatele a kontaminované brčko z automatu později vytáhl a použil. Soud při vynesení rozsudku zohlednil i další obvinění z výtržnictví a po zvážení polehčujících okolností Francouzovi uložil pokutu bez veřejně prospěšných prací.

Francouz v Singapuru olízl brčko a vrátil ho zpět. Hrozí mu až dva roky vězení

Prokuratura požadovala místo vězení pouze nejvyšší pokutu dva tisíce singapurských dolarů (32 700 Kč) s tím, že mladíkův čin byl určen pro sociální sítě a že mohl podkopat důvěru v hygienu běžně používaného automatu. Argumentovala také tím, že Maximilien je mladý, brčko si vzal sám a nikdo další jej nepoužil, že nejsou důkazy o způsobené škodě a on sám se přiznal k vině při první možné příležitosti.

Maximilien studuje na obchodní škole v Singapuru, podle prokuratury ale bude od září do prosince pobývat i ve Francii. O tom, jestli si bude moci ponechat studentské povolení k pobytu, rozhodnou imigrační úřady.

Městský stát Singapur přísně reguluje chování na veřejnosti i čistotu. Ukládá přísné tresty například i za odhazování odpadků nebo vandalismus.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička, bylo mu 88 let

Někdejší ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy...

Ve středu večer zemřel v Hamzově léčebně v Luži – Košumberku Václav Větvička. Někdejšímu dlouholetému řediteli pražské Botanické zahrady a popularizátorovi říše rostlin bylo 88 let. Poslední...

30. července 2026  10:50,  aktualizováno 

Olízl v Singapuru brčko a vrátil ho zpět. Francouz vyvázl od soudu s pokutou

19letý Francouz Didier Gaspard Owen Maximilien v Singapuru olizoval brčko z...

Soud v Singapuru ve čtvrtek uložil pokutu 600 singapurských dolarů (přes 9 800 Kč) 19letému Francouzi, který se přiznal k rušení veřejného pořádku. Natočil se totiž, jak olizuje brčko z automatu na...

30. července 2026  16:55

Český hasič z Francie: Požár byl jako velký západ slunce, kouřem se nesmí proletět

Premium
Lesní požáry sužují francouzský jihozápad. (24. července 2026)

Větší požár jsem nikdy neviděl, líčí v rozhovoru pro iDNES.cz kapitán Václav Novotný, velitel modulu leteckého hašení vyslaného do Francie a hasič z Hradce Králové. Popisuje několikahodinové nasazení...

30. července 2026  16:50

Nolanův efekt. Odyssea je v Řecku hitem, premiér osobně děkoval režisérovi

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve videohovoru osobně pogratuloval britskému...

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve videohovoru osobně pogratuloval britskému režisérovi Christopheru Nolanovi za jeho kinohit Odyssea a podnícení celosvětového zájmu o starověkou řeckou kulturu....

30. července 2026  16:45

V Rakousku se vážně zranil třináctiletý český cyklista, při sjezdu narazil do stromu

ilustrační snímek

V Rakousku se ve středu při jízdě v bike parku vážně zranil 13letý Čech, když v těžkém úseku narazil se svým sjezdovým kolem do stromu. Chlapce transportovala do nemocnice helikoptéra. Rozsah zranění...

30. července 2026  16:09,  aktualizováno  16:44

Je to varování, míní Turek o incidentu v Polsku. Rusko testuje hranice, řekl Kupka

Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý...

Premiér Andrej Babiš (ANO) v návaznosti na incident, při němž v noci na čtvrtek došlo k narušení polského vzdušného prostoru, oznámil, že Česko stojí za svým sousedem. Na událost reagovali i další...

30. července 2026  12:47,  aktualizováno  16:39

Ruské útoky na Ukrajině zabily osm lidí. Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries

Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026)

Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně devět mrtvých, jsou mezi nimi i děti. Reuters ale bez podrobností píše o nejméně 13 mrtvých. Podle Zelenského Rusko v noci na...

30. července 2026  4:47,  aktualizováno  16:38

Polsko zasáhla ruská raketa. Dopadla na východě země, vzlétly stíhačky

Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý...

Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina poté vojáci objevili přibližně deset metrů velký kráter, jednalo...

30. července 2026  8:50,  aktualizováno  16:33

Potvrzeno. Řehka bude kandidovat do Senátu za STAN. S kým se utká?

Bezpečnostní rada státu. Na snímku generál Karel Řehka. (4. ledna 2026)

Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka zkusí na podzim v barvách hnutí STAN získat křeslo v Senátu za Plzeň-město. Schválil to celostátní výbor opozičního hnutí. O Řehkově kandidatuře za STAN...

30. července 2026  13:15,  aktualizováno  16:20

Z jednoho pacienta rázem tři. Auto nabouralo houkající sanitku, skončila na boku

Po nehodě ve Stonařově zůstala sanita ležet převrácená na bok. Zranili se dva...

Dva zranění záchranáři i pacient, sanita na boku a oktávka na odpis. To je bilance vážné nehody, která se ve čtvrtek odpoledne stala ve Stonařově na Jihlavsku. Do cesty houkající sanitě vjel v...

30. července 2026  16:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Beethoven, nebo ptáci? EU hledá identitu, nové euro může rozdělovat, míní designéři

Premium
Návrhy nových bankovek. (29. července 2026)

Eurobankovky dostanou po letech nový vzhled. Do užšího výběru se dostala desítka návrhů – polovině dominují přírodní motivy, druhé významné osobnosti Evropy. Právě konkrétní osoby mohou být podle...

30. července 2026

Trilogie se uzavírá. Historický detektivní seriál Policie Paříž představí poslední sérii

Internetová televize Canal+ uvádí třetí, závěrečnou řadu historického thrilleru...

Politické intriky, soudní procesy a mediální skandál – to vše v sobě snoubí kriminální thriller Policie Paříž 1910 v kulisách francouzského hlavního města na počátku 20. let minulého století....

30. července 2026  15:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×