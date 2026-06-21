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Liška z bažin. Americký partyzán se učil od indiánů, pro Brity je dodnes teroristou

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Americký partyzán Francis Marion hostí britského důstojníka. Povšimněte si věrného otroka Oscara, který jim připravuje pečené batáty. | foto: - / Photo researchers / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
Seriál   20:00
Ne všem hrdinům americké války za nezávislost bylo v Británii odpuštěno. Možná nejvíce to platí pro Francise Mariona, bezohledného velitele guerillových milic v Jižní Karolíně. Jeho příběh přinášíme v dalším díle našeho seriálu k 250. výročí Deklarace nezávislosti.
250 let od vzniku Spojených států

Bylo to v době, kdy Mel Gibson ještě nebyl v Hollywoodu persona non grata a nemusel vymetat štace typu Karlovy Vary.

Ještě předtím, než se začaly přetřásat jeho opilecké výlevy proti Židům, záchvaty domácího násilí a antisemitské podtóny jeho pašijového hitu Umučení Krista, patřil mezi nejlépe placené herce na světě. Jeden z nejvyšších honorářů – 25 milionů dolarů – inkasoval na přelomu tisíciletí za hlavní roli v historickém trháku Patriot.

Ještě jedno takové vítězství a zničí to britskou armádu!

britský generál Cornwallis

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