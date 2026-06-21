Liška z bažin. Americký partyzán se učil od indiánů, pro Brity je dodnes teroristou

Bylo to v době, kdy Mel Gibson ještě nebyl v Hollywoodu persona non grata a nemusel vymetat štace typu Karlovy Vary.
Ještě předtím, než se začaly přetřásat jeho opilecké výlevy proti Židům, záchvaty domácího násilí a antisemitské podtóny jeho pašijového hitu Umučení Krista, patřil mezi nejlépe placené herce na světě. Jeden z nejvyšších honorářů – 25 milionů dolarů – inkasoval na přelomu tisíciletí za hlavní roli v historickém trháku Patriot.
Ještě jedno takové vítězství a zničí to britskou armádu!