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Francii zachvátily rozsáhlé protesty proti vysokým životním nákladům. V řadě měst propukly násilnosti, hořela auta, vzplály budovy a policie nasadila slzný plyn či vodní děla. V Saint-Étienne přišel jeden z protestujících i o ruku po výbuchu policejního granátu. Podívejte se, jak země během protestů vypadala.
Autor: Reuters
Protestující kritizovali především drahotu, rostoucí ceny pohonných hmot a sociální politiku vlády.
Autor: Reuters
Na některých místech přerostly původně pokojné pochody ve střety s policií. Bezpečnostní složky proti násilnostem zasahovaly slzným plynem i vodními děly.
Autor: AP
V Lyonu se situace vyhrotila zejména na náměstí Bellecour, kde se pohybovaly stovky maskovaných osob.
Autor: AP
Požár zde zachvátil sídlo místní turistické centrály. Policie musela vytlačit přítomné pomocí vodního děla a slzného plynu, aby umožnila hasičům zasáhnout.
Autor: Reuters
Napětí panovalo také v Paříži, kde policie použila slzný plyn už několik hodin před začátkem hlavního pochodu na náměstí Republiky.
Autor: Reuters
Úřady v hlavním městě předem schválily trasu pochodu tak, aby se vyhnul ministerstvům a prezidentskému paláci.
Autor: Reuters
Kvůli násilným střetům do ulic vyrazily i speciální policejní jednotky CRS. Francouzské ministerstvo vnitra nicméně uvedlo, že většina lidí v Paříži protestovala pokojně.
Autor: Reuters
Nepokoje zasáhly rovněž Bordeaux, kde zahalené skupiny vnikly do sídla obchodní komory. Podle deníku Le Monde policie rozehnala místní pochod slzným plynem.
Autor: Reuters
V Marseille a Lille se protestujícím podařilo proniknout do budov radnic. Napjatou situaci hlásila také další francouzská města.
Autor: Reuters
Francouzský premiér Sébastien Lecornu prohlásil, že policie čelila extrémnímu násilí, které v několika městech zorganizovala ultralevice.
Autor: Reuters
Vůdce levicové opozice Jean-Luc Mélenchon se naopak domnívá, že velkou odpovědnost za násilnosti v Paříži nese prefekt, který je podřízený vládě.
Autor: Reuters
Násilnosti, rabování a útoky na policii odsoudila vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová.
Autor: Reuters
Francie v posledních týdnech zažila řadu středoškolských protestů kvůli nedostatečným podmínkám ve školách.
Autor: Reuters
Francouzská vláda připravuje rozpočet na příští rok, ve kterém chce snížit schodek veřejných financí.
Autor: AP
To se však zřejmě neobejde bez škrtů ve výdajích nebo zvýšení daní, což dále prohlubuje napětí ve společnosti...
Autor: Reuters