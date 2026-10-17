Hořící auta a budovy, slzný plyn i vodní děla. Jak Francii ovládly masivní protesty

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Francie vře. Do ulic vyšly statisíce lidí, policejní granát utrhl demonstrantovi ruku
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Francie vře. Do ulic vyšly statisíce lidí, policejní granát utrhl demonstrantovi ruku
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Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...
V komunálních volbách jsou sečtené všechny hlasy. V Praze zvítězilo STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje Babiše...
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...
Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě...
Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...
Sedm pražských mostů, sedm propojených osudů. Autorský snímek Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky navazuje volně svou náladou na režisérovu prvotinu Šeptej, která se stala generačním kultem...
Povolební vyjednávání v Ostravě skončilo. Vítězné hnutí ANO a už dříve dohodnutý partner Starostové pro Ostravu přibrali do trojkoalice místní hnutí Ostravak. V opozici tak zůstali zastupitelé...
Zlínská rodinná firma Equator Cycling byla jedna z těch, které působily ve 34. budově zlínského baťovského areálu. V létě jí tam při jejím požáru shořelo úplně vše: sklady, kanceláře, dílna. Její...
Rusko vyslalo v noci na neděli na Ukrajinu 180 dronů a balistickou střelu, přičemž protivzdušná obrana zneškodnila 152 bezpilotních letounů, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Prezident Volodymyr...
Hnutí ANO nezískalo v senátních volbách mandát ani v Karviné a předsedkyně jeho senátorského klubu Jana Mračková Vildumetzová otevřeně přiznala selhání mobilizace voličů. Miroslava Němcová z ODS vidí...
Litvav neděli ráno vyhlásila ve středních a severních regionech země červený stupeň leteckého poplachu a jejich obyvatele vyzvala, aby se odebrali do úkrytů. Příčinou byl neznámý letící objekt,...
Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilím při sobotních demonstracích přes 1800 lidí, uvedl ministr vnitra Laurent Nuňez. V Paříži zemřel jeden z demonstrujících, kterého postihla srdeční...
Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Rusko vytváří uvnitř Ukrajiny podél společných hranic „bezpečnostní zónu“. O ní nehodlá s Kyjevem při jakýchkoli budoucích diskuzích vůbec vyjednávat....
Vraky aut, vysklené výlohy, šedivý popel. Takový pohled čekal Francii po probuzení. V sobotu se v zemi konaly masivní protesty a následky z nich ráno nikam nezmizely. Zpustošené ulice ukazuje výběr...
Výsledek senátních voleb je pro hnutí ANO budíčkem, přiznal v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News poslanec Radek Vondráček. Hnutí premiéra Andreje Babiše nezískalo ani jeden mandát,...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Poražená Lucie Kantorová (ANO) přiznala po druhém kole voleb do Senátu, že doufala ve výhru. Přiznala i to, že politika ji v posledním půlroce zklamala. Plzeňské hnutí ANO ji totiž v Plzni po kariéře...
Japonské restaurace lákají na nevšední zážitek - porcování celého tuňáka přímo před očima hostů. Večeře, na které mohou ochutnat i vzácné části ryby, stojí stovky dolarů. Podnikům ale velký výdělek...