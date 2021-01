Francie v šoku, politolog měl zneužívat syna zakladatele Lékařů bez hranic

Kniha s titulem „La Familia grande“ vyjde ve Francii ve čtvrtek 7. ledna, ale její úryvky zveřejnil list Le Monde už nyní. Autorka tvrdí, že Olivier Duhamel opakovaně sexuálně napadl jejího bratra-dvojče, když jim bylo čtrnáct let. Vše podle ní trvalo přes dva roky.



Bratr se svěřil sestře a později vše řekli také matce, historičce Evelyne Pisierové, která se ale postavila na stranu svého o deset let mladšího manžela. Otcem dětí je Bernard Kouchner, někdejší ministr zdravotnictví a zahraničních věcí a zakladatel nevládní organizace Lékaři bez hranic.

Kouchner a Pisierová spolu měli tři děti: Julien, Camille a její dvojče. Pár se rozvedl v roce 1980. Než se vdala za Duhamela, měla Pisierová čtyřletý poměr s kubánským vůdcem Fidelem Castrem.



Kouchnerová se rozhodla o údajném zneužívání napsat až po matčině smrti v roce 2017. Spisovatelka dala svému bratrovi v knize jméno Victor. Uvedla, že její matka si odmítla děsivou pravdu přiznat, protože se chtěla za každou cenu vyhnout skandálu a bála se, že přijde o své postavení.

Victor svou sestru prosil, abych tajemství zachovala. „Pokud budeš mluvit, zemřu. Moc se stydím. Pomoz mi říct mu ne, prosím,“ měl údajně říct.

Měla jsem to někomu říct, lituje sestra

„Bylo mi čtrnáct a dopustila jsem, aby se to stalo. Bylo mi čtrnáct a nic jsem nikomu neřekla. Proč by měl on mít právo žít si v klidu po svém, když nás to pronásleduje,“ píše pětačtyřicetiletá spisovatelka. Pravdivost tvrzení potvrdil listu Le Monde sám bratr, který měl být Duhamelovou obětí.

„Stal jsem se terčem osobního útoku, a abych ochránil instituce, ve kterých pracuji, vzdávám se svých funkcí,“ napsal sedmdesátiletý Duhamel, jenž působí také jako moderátor v rádiu Europe 1 a v televizní stanici LCI.

Dodal, že „nemá, co by k této záležitosti řekl.“ Národní nadace politických věd (FNSP) oznámila, že Duhamelovu demisi přijala. Její ředitel Frédéric Mion uvedl, že ho obvinění šokovalo.



Kouchnerová dodává, že „incest“, jak chlapcovo zneužívání popsala francouzská média, se stal více než jednou a byl veřejným tajemstvím mezi přáteli a rodinou, kteří byli požádáni, aby nic neřekli. „Moje kniha líčí, kolik lidí to vědělo,“ popsala Kouchnerová podle listu The Guardian.

Duhamelovi postih po letech nehrozí

„Řekla jsem si, že to musím udělat právě proto, že je moje rodina tak známá. Nemohla jsem dál mlčet. Tato kniha se zrodila z nutnosti vydat svědectví o incestu. Nenapsala jsem to jménem svého bratra, ale pro sestry, neteře, všechny ty, jichž se incest týká,“ dodala.

Její otec, Bernard Kouchner, vydal prohlášení prostřednictvím svého právníka. „Bylo odhaleno velké tajemství, které na nás velmi dlouho tížilo. Obdivuji odvahu své dcery Camille,“ uvedl.

Duhamel, někdejší europoslanec a autor slavného díla Levice a pátá republika, je také prezidentem vlivného mužského klubu Le Siècle, k jehož členům patří přední politické, ekonomické, kulturní a mediální osobnosti. Je synem bývalého ministra zemědělství a kultury Jacqua Duhamela.

The Guardian připomíná, že proti Duhamelovi nelze v souvislosti se zneužíváním podat žalobu, protože vše už bylo promlčeno.