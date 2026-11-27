Potíže žen sahaly od bolestivých děložních křečí a neobvykle silného krvácení až po vynechávání menstruace. Některé ženy popsaly bolest tak intenzivní, že kvůli ní nebyly schopny chodit do práce. Jiné uvedly, že krvácely celé týdny. „Nikdy jsem tolik nekrvácela,“ řekla jedna z demonstrantek podle listu The Guardian.
Dvě respondentky uvedly, že skončily v nemocnici s anémií po velké ztrátě krve. Některé hlásily krvácení navzdory tomu, že běžně nemenstruují, a to včetně žen, které prošly menopauzou nebo užívají hormonální antikoncepci.
Ze 47 těhotných žen, které byly podle svých slov vystaveny slznému plynu, jich 15 prodělalo samovolný potrat. Sedmnáct těhotných zaznamenalo kontrakce, bolesti nebo krvácení, a dvě uvedly, že vyhledaly akutní gynekologickou péči.
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Jedna žena popsala, že byla slznému plynu vystavena při venčení psa. Slzný plyn měla na obličeji několik minut, což u ní vyvolalo silné zvracení a krvácení. „Měla jsem pocit, jako bych močila. O své dítě jsem přišla v sedmém měsíci těhotenství,“ uvedla.
Francouzská policie v nejvypjatější fázi protestů, které vypukly kvůli nevyhovujícím podmínkám na středních školách, proti protestujícím 17. října použila přibližně 22 tisíc granátů se slzným plynem. To odpovídá asi dvěma granátům každé tři sekundy během desetihodinového zásahu, poznamenal The Guardian. Ženy a dívky mladší dvaceti let, jež tvořily velký podíl účastníků, hlásí více symptomů a jejich rychlejší nástup než starší respondentky.
„Stres může narušit menstruační cyklus a způsobit předčasný či opožděný nástup menstruace, ale nevysvětluje silné krvácení u lidí, které prodělaly menopauzu, ani samovolné potraty,“ uvedla Solène Rougeuxová, doktorandka v oboru neuroendokrinologie, která ve sdružení Lacrymos de Sang vedla datovou analýzu výpovědí.
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„Nevíme, jaké dlouhodobé následky by mohlo mít opakované vystavení slznému plynu na jejich reprodukční zdraví,“ řekla také zakladatelka sdružení Eva-Luna Tholanceová.
Vědeckých studií, které by zkoumaly dopad slzného plynu na zdraví žen, je málo. Dosavadní výzkum se většinou týkal zdravých mužů ve vojenském prostředí. O poruchách menstruace po vystavení slznému plynu však už informovaly ženy po účasti na prodemokratických demonstracích v Hong Kongu v roce 2019 či účastnice protestů Black Lives Matter ve Spojených státech v roce 2020.
Podobná svědectví se v posledních letech v USA objevila i po protestech na podporu Palestiny a proti protiimigračním zásahům.