V současnosti sedmadvacetiletá Dahbia Benkiredová podle soudu v říjnu 2022 zatáhla dvanáctiletou Lolu Davietovou, která se vracela ze školy, do bytu, který měla pronajatý starší sestra Benkiredové. Byt byl v domě, kde bydlela i dívka s rodiči.
Uvnitř na ní přes hodinu a půl páchala sexuální násilí, načež na ni zaútočila nůžkami a řezákem na otevírání krabic. Pak ji celou včetně hlavy oblepila páskou, kvůli čemuž se dívka udusila. Její tělo našli v plastovém kontejneru ve dvoře domu.

V Paříži brutálně zavraždili dvanáctiletou dívku. Tělo se našlo v bedně
Soud dospěl k závěru, že Benkiredová sice vykazuje občasné duševní problémy, ale nelze ji označit za chorou a nařídit ústavní léčbu. „Při rozhodování o odpovídajícím trestu vzal soud v úvahu nevýslovné psychické utrpení oběti a její rodiny za takto násilných a takřka nepopsatelných okolností,“ uvedl soudce.
Žena před vynesením rozsudku řekla pouze to, že její čin byl hrozný a žádá o odpuštění. Vraždu spáchala v době, kdy běžela třicetidenní lhůta, kterou imigrantka dostala na opuštění Francie.

Vražedkyně nezletilé Francouzky byla v zemi nelegálně. Krajní pravice zuří
Případ v této souvislosti komentovali krajně pravicoví politici prosazující tvrdou antiimigrační politiku, podle nichž Alžířanka vůbec neměla být ve Francii. Matka školačky Delphine Davietová prohlásila, že si nepřeje jakékoliv spojování jejího jména s politikou. „Věřili jsme ve spravedlnost a dostalo se nám jí,“ řekla po vynesení rozsudku.
Francouzské soudy udělují doživotí jen výjimečně, dostal ho například sériový vrah Michel Fourniret či terorista Salah Abdeslam, napsala stanice BBC.