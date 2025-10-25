Padl trest za brutální vraždu malé Francouzky. Imigrantka dostala doživotí

Autor: ,
  8:59
Francouzský soud potrestal zřídka využívaným doživotním vězením ženu, která před třemi lety znásilnila a zavraždila dvanáctiletou školačku. Imigrantka z Alžírska dostala doživotí jako vůbec první žena ve Francii a za mřížemi musí strávit nejméně třicet let, než bude moci požádat o podmínečné propuštění.
Dvanáctiletou Lolu Davietovou ve Francii znásilnila a zavraždila alžírská...

Dvanáctiletou Lolu Davietovou ve Francii znásilnila a zavraždila alžírská imigrantka. (17. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Dvanáctiletou Lolu Davietovou ve Francii znásilnila a zavraždila alžírská...
Po vraždě dvanáctileté Loly se v Paříži začali lidé k její škole a místu, kde...
Dvanáctiletou Lolu Davietovou ve Francii znásilnila a zavraždila alžírská...
Dvanáctiletou Lolu Davietovou ve Francii znásilnila a zavraždila alžírská...
11 fotografií

V současnosti sedmadvacetiletá Dahbia Benkiredová podle soudu v říjnu 2022 zatáhla dvanáctiletou Lolu Davietovou, která se vracela ze školy, do bytu, který měla pronajatý starší sestra Benkiredové. Byt byl v domě, kde bydlela i dívka s rodiči.

Uvnitř na ní přes hodinu a půl páchala sexuální násilí, načež na ni zaútočila nůžkami a řezákem na otevírání krabic. Pak ji celou včetně hlavy oblepila páskou, kvůli čemuž se dívka udusila. Její tělo našli v plastovém kontejneru ve dvoře domu.

V Paříži brutálně zavraždili dvanáctiletou dívku. Tělo se našlo v bedně

Soud dospěl k závěru, že Benkiredová sice vykazuje občasné duševní problémy, ale nelze ji označit za chorou a nařídit ústavní léčbu. „Při rozhodování o odpovídajícím trestu vzal soud v úvahu nevýslovné psychické utrpení oběti a její rodiny za takto násilných a takřka nepopsatelných okolností,“ uvedl soudce.

Žena před vynesením rozsudku řekla pouze to, že její čin byl hrozný a žádá o odpuštění. Vraždu spáchala v době, kdy běžela třicetidenní lhůta, kterou imigrantka dostala na opuštění Francie.

Vražedkyně nezletilé Francouzky byla v zemi nelegálně. Krajní pravice zuří

Případ v této souvislosti komentovali krajně pravicoví politici prosazující tvrdou antiimigrační politiku, podle nichž Alžířanka vůbec neměla být ve Francii. Matka školačky Delphine Davietová prohlásila, že si nepřeje jakékoliv spojování jejího jména s politikou. „Věřili jsme ve spravedlnost a dostalo se nám jí,“ řekla po vynesení rozsudku.

Francouzské soudy udělují doživotí jen výjimečně, dostal ho například sériový vrah Michel Fourniret či terorista Salah Abdeslam, napsala stanice BBC.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Zájem o vakcínu proti žloutence A roste. Za týden se nechalo očkovat 15 tisíc lidí

Za týden se nechalo proti žloutence A očkovat 15 tisíc lidí, od ledna už bylo podáno přes 127 tisíc dávek vakcín. Loni to byla zhruba polovina za celý rok. Vyplývá to z dat, které poskytlo...

25. října 2025  9:23

Návrat ke kořenům. Vinice v Čechách ožívají na starých místech

Vinařství v Čechách zažívá renesanci. Většinou malopěstitelé obnovují historické vinice. Jen letos zapsalo ministerstvo zemědělství tři nové viniční trati v Praze a skoro deset v Čechách.

25. října 2025

Padl trest za brutální vraždu malé Francouzky. Imigrantka dostala doživotí

Francouzský soud potrestal zřídka využívaným doživotním vězením ženu, která před třemi lety znásilnila a zavraždila dvanáctiletou školačku. Imigrantka z Alžírska dostala doživotí jako vůbec první...

25. října 2025  8:59

TELEVIZIONÁŘ: Jiní Rivalové. Mezi nimi totiž stojí hvězda Zendaya

Název Rivalové už dostala řada filmů v čele se životopisem šampionů ze zákulisí formule 1, ale Rivalové, které v neděli nasadí HBO, přinášejí jiný, novější a romantičtější příběh. Hlavní role v něm...

25. října 2025  8:30

V Českých Budějovicích srazil rychlík člověka, na dráze je omezení provozu

V Českých Budějovicích v sobotu ráno srazil vlak člověka, který zemřel. Nehoda se stala na železničním přejezdu, uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. České dráhy kvůli nehodě zastavily provoz...

25. října 2025  8:26

V Thajsku zemřela královna matka, manželka panovníka. Lidé ji zbožňovali

Ve věku 93 let zemřela thajská královna matka Sikirit, která byla manželkou nejdéle vládnoucího panovníka světa Pchúmipchona Adundéta. Informovaly o tom v sobotu tiskové agentury s odvoláním na...

25. října 2025  8:10

Trump odletěl na cestu po Asii. Chci se sejít s Kimem i čínským prezidentem, řekl

Sledujeme online

Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po jihovýchodní Asii sejít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Řekl to novinářům před odletem na turné zahrnující návštěvu...

25. října 2025  7:26,  aktualizováno  7:57

V sedle jsem usínal, říká ultracyklista o závodě od Španělska po Rumunsko

Má za sebou extrémní cyklistické závody v Polsku, Švýcarsku i v Nizozemsku. Ale pět tisíc kilometrů dlouhý Transcontinental Race ze Španělska přes Francii, Itálii, Albánii, Makedonii, Srbsko a...

25. října 2025  7:53

Jízda po zadním kole a rychlost 175 km/h, motorkář přišel o řidičák

Během několika dní přišlo na Domažlicku o své řidičské průkazy šest řidičů. Na průšvih si zadělali rychlou jízdou. Tři z nich řídili silná auta značky BMW. Mezi hříšníky je také motorkář, který si...

25. října 2025  7:09

Polární vír se chová jinak než obvykle, diví se odborníci. Evropa to pocítí na teplotách

Polární vír se letos chová neobvykle. Je velmi slabý a už ve druhé polovině října vykazuje známky rozpadu. Meteorologové varují, že výsledkem může být výraznější ochlazení v Evropě, včetně České...

25. října 2025

Chorvatsko obnovuje povinnou vojenskou službu mužů od 18 let

Chorvatští poslanci v parlamentu odhlasovali znovuzavedení povinné vojenské služby. Cílem je posílit obranyschopnost téměř čtyřmilionové země uprostřed rostoucího globálního geopolitického napětí....

25. října 2025

Proč Rusko zahltilo Ukrajinu drony? Zeptejte se v Číně

Premium

Když ruská armáda kdysi na počátku invaze na Ukrajinu použila íránské kamikaze drony, bylo jich maximálně tak pár desítek. Teď je ruských dronů všude jako smetí. Rusové jich vysílají i přes 800 za...

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.