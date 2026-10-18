Symbol mezigeneračního hněvu, úmrtní list pro Macrona, komentuje tisk nepokoje

Deník Financial Times poukazuje, že střety na okraji demonstrací nejsou ve Francii ničím neobvyklým. Sobotní události však podle deníku dosáhly znepokojující úrovně. Podle The New York Times se jednalo o „největší nepokoje za léta“.
„Násilí ukázalo propojení mezi týdny trvajícím hnutím studentů za zlepšení podmínek ve školství, rostoucím celostátním hnutím proti vysokým nákladům na živobytí a oportunistickými pleniteli, kteří využili demonstrace jako krytí pro rabování,“ uvedl deník. Protesty podle deníku zdůraznily pocit „fiskální a sociální krize ve Francii“.
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„Demonstrace se staly symbolem dlouhodobě doutnajícího mezigeneračního hněvu,“ uvádí stanice CNN, která připomíná, že drtivá většina lidí demonstrovala v Paříži pokojně. Lidé, kteří se demonstrací účastní, se podle stanice domnívají, že vlády jejich požadavky na sociální a politické změny nezajímají.
Na situaci, ve které se konaly demonstrace, podle deníku Süddeutsche Zeitung má francouzská vláda také svůj podíl viny. Vláda reagovala jen pomalu a liknavě na požadavky středoškolských studentů, kteří demonstrují za zlepšení stavu ve školství již několik týdnů.
Mnohá média také poukazují, že demonstrace se konají ke konci desetileté vlády prezidenta Emmanuela Macrona. První kolo prezidentské volby se uskuteční v polovině dubna - za šest měsíců.
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Podle deníku El País demonstrace vystavily prezidentově politice úmrtní list. Když před deseti lety Macron nastupoval k moci, sliboval odblokovat hospodářský růst a sociální mobilitu. „Nic takového se nestalo,“ podotýká El País.
V zemi je nyní obrovský pocit politické deziluze, vláda čelí vysokému deficitu a tudíž jí činí potíže financovat požadavky protestních hnutí, uvedli experti oslovení španělským listem, podle kterého je Macron odtržený od společenské reality země.