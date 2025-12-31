Francie půjde ve stopách Austrálie, zakáže sociální sítě dětem mladším 15 let

  19:16
Francie nejspíš zakáže přístup k sociálním sítím dětem mladším 15 let. Vyplývá to z návrhu zákona. Země se tak hodlá inspirovat Austrálií, která podobný krok pro děti mladší 16 let zavedla v prosinci.
V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let. (9. prosince 2025) | foto: Reuters

Pokud návrh zákona projde parlamentem, mohl by ve Francii platit od září 2026, informuje web France.com s odkazem na agenturu AFP. Zákaz by se týkal například platforem Instagram, TikTok či Snapchat.

Iniciativu podporuje prezident Emmanuel Macron, který začátkem měsíce prohlásil, že parlament by se měl tématu věnovat v lednu.

„Mnoho studií a zpráv nyní potvrzuje některá rizika způsobená nadměrným používáním digitálních obrazovek teenagery,“ uvádí se v návrhu. Děti s neomezeným přístupem k internetu by mohly být vystaveny „nevhodnému obsahu“, kybernetickému obtěžování či trpět poruchami spánku, uvádí vláda.

Žádný Instagram či YouTube. Austrálie jako první na světě zakázala dětem sociální sítě

Návrh zákona bude mít dvě části. Jedna počítá se zákazem sociálních sítí osobám mladším 15 let, druhá se zákazem mobilů ve školách. Tento sice platí od roku 2018, ale málokde se dodržuje, píše web.

Horní komora francouzského parlamentu, senát, začátkem prosince podpořila iniciativu na ochranu teenagerů před nadměrným obsahem ze sociálních sítí tak, aby registrace dětí ve věku 13 až 16 let byla podmíněna souhlasem rodičů.

10. prosince 2025

Austrálie jako první země na světě v prosinci zakázala dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Nový zákon tak mladistvým znemožnil přístup k populárním sociálním sítím a videoplatformám jako Instagram, YouTube nebo Facebook.

31. prosince 2025  19:16

