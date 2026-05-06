Obě země již dříve zdůraznily, že mise bude výhradně obranného charakteru.
Úderná skupina letadlové lodi Charles de Gaulle byla nasazena ve východní části Středozemního moře krátce poté, co Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Podle Reuters může na moři zůstat po dobu čtyř až pěti měsíců. Loď slouží ve francouzském loďstvu od roku 2001, má jaderný pohon a může nést 30 bojových letadel Rafale.
Teherán v reakci na americko-izraelské útoky mimo jiné ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Touto strategickou úžinou bylo před konfliktem převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu. Průliv nebyl znovuotevřen ani poté, co se Spojené státy a Írán shodly na příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.
Trump Íránu opět hrozí bombardováním, žádá dohodu a otevření Hormuzu
Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů, jejímž deklarovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.
V neděli večer americký prezident Donald Trump oznámil novou operaci s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda) s tím, že americké námořnictvo bude doprovázet obchodní lodě při jejich plavbě průlivem. V noci na dnešek ale Trump uvedl, že USA tuto operaci nakrátko přerušují vzhledem k údajně pokročilé fázi jednání s Teheránem. Dnes Íránu pohrozil bombardováním, pokud Teherán neuzavře dohodu, jež povede k otevření Hormuzského průlivu.
Trump v minulosti opakovaně kritizoval západní země za to, že se odmítají vojensky podílet na potlačení íránské blokády průlivu.
25. listopadu 2015