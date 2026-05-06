Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv

Autor: ,
  15:54
Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a její doprovodná válečná plavidla ve středu proplula Suezským kanálem a míří do oblasti Rudého moře a Adenského zálivu. Podle středečního francouzského ministerstva obrany se jedná o přípravné kroky pro budoucí misi zaměřenou na zajištění svobody plavby v Hormuzském průlivu, píše agentura Reuters. Francie a Británie usilují o vznik mnohonárodnostní mise, která by chránila obchodní lodní dopravu v průlivu, "jakmile to podmínky dovolí".
Letadlová loď Charles de Gaulle

Letadlová loď Charles de Gaulle | foto: Pascal Subtil, CC BY-SA 2.0

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle během cvičení se španělským...
Letadlová loď Charles de Gaulle
Letadlová loď Charles de Gaulle
Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9....
62 fotografií

Obě země již dříve zdůraznily, že mise bude výhradně obranného charakteru.

Úderná skupina letadlové lodi Charles de Gaulle byla nasazena ve východní části Středozemního moře krátce poté, co Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Podle Reuters může na moři zůstat po dobu čtyř až pěti měsíců. Loď slouží ve francouzském loďstvu od roku 2001, má jaderný pohon a může nést 30 bojových letadel Rafale.

Teherán v reakci na americko-izraelské útoky mimo jiné ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Touto strategickou úžinou bylo před konfliktem převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu. Průliv nebyl znovuotevřen ani poté, co se Spojené státy a Írán shodly na příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.

Trump Íránu opět hrozí bombardováním, žádá dohodu a otevření Hormuzu

Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů, jejímž deklarovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.

V neděli večer americký prezident Donald Trump oznámil novou operaci s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda) s tím, že americké námořnictvo bude doprovázet obchodní lodě při jejich plavbě průlivem. V noci na dnešek ale Trump uvedl, že USA tuto operaci nakrátko přerušují vzhledem k údajně pokročilé fázi jednání s Teheránem. Dnes Íránu pohrozil bombardováním, pokud Teherán neuzavře dohodu, jež povede k otevření Hormuzského průlivu.

Trump v minulosti opakovaně kritizoval západní země za to, že se odmítají vojensky podílet na potlačení íránské blokády průlivu.

