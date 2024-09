Myslel jsem, že je to hra. Muž přiznal znásilnění ženy nabízené manželem

„Vzhledem k tomu, že jsem nikdy nezískal souhlas paní Pelicotové, nemám jinou možnost než přijmout fakta. Je mi to líto, dokážu si představit tu noční můru, kterou jste prožila. A já jsem součástí této noční můry. Vím, že moje omluva nezmění to, co se stalo, ale chtěl jsem vám to říct,“ řekl Lionel R.

Muž, který je otcem tří dětí, ženu znásilnil v prosinci 2018. „Kdybych věděl, že si není vědoma toho, co se stane, nešel bych tam. Měl jsem si ověřit, že jí to nevadí. Nemluvil jsem s ní, takže jsem nemohl získat její souhlas. Cítím se vinen za to, co jsem udělal,“ pokračoval u soudu.

„Jsem vinný ze znásilnění. Měl jsem odejít, když jsem viděl, že je v bezvědomí. Bylo ode mě zbabělé, že jsem nic neřekl,“ řekl také Lionel R.

Část viny nicméně přenesl na manžela Pelicotové. „Jeho vysvětlení nebylo příliš jasné. Myslel jsem si, že se jen účastním hry. Mluvilo se o lécích. Někdy o tom, že si je vzala, jindy o tom, že jí je podal on. Moc otázek jsem nekladl,“ připustil obžalovaný podle listu The Guardian.

„Nikdy jsem si nepředstavoval, že by se té hry nemusela účastnit. To byla moje první obrovská chyba,“ dodal Lionel R. Kromě manžela Pelicotové, Dominiqua Pelicota, je prvním z obviněných, jenž u soudu promluvil. Za znásilnění při použití omamných látek hrozí ve Francii až 20 let vězení.

Jedenasedmdesátiletý Pelicot svou vinu přiznal v minulém týdnu. V letech 2011 až 2020 své ženě bez jejího vědomí podával silný lék proti úzkosti, který ji uváděl do letargického stavu. Pak o rok starší manželku nabízel na internetu zdarma ke znásilnění.

Jeho nabídky využilo nejméně 92 mužů, před soudem jich stojí 50, ostatní se vyšetřovatelům nepodařilo identifikovat. Mezi obviněnými jsou mimo jiné hasič, vězeňský dozorce, zdravotník nebo novinář.