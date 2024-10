Omar bin Ládin na sítích vzpomínal na otce. Francie ho vyhostila

„Tímto ukládám úřední zákaz vstupu do země panu Omarovi bin Ládinovi, (...) který v roce 2023 na svých sociálních sítích zveřejnil komentáře oslavující terorismus,“ napsal Retailleau. Čtvrtý nejstarší syn Usámy bin Ládina žije s britskou manželkou ve francouzském departementu Orne, který se nachází v regionu Normandie na severu země.

Policie v jeho domě provedla domovní prohlídku, na jejímž základě soudy rozhodly bin Ládina „v zájmu bezpečnosti“ vyhostit z Francie a neumožnit mu se „z jakéhokoliv důvodu“ vrátit. Retailleau však nezmínil, kdy a kam bude Omar bin Ládin vyhoštěn.

Deník Le Parisien uvádí, že muž zemi opustil už loni na podzim, kdy dostal zákaz pobytu na dva roky. Proti tomu se odvolal a soud to nyní znovu potvrdil. Podle ministra se tak ukázalo, že rozhodnutí o deportaci teroristova syna bylo správné.

Podle místního týdeníku Le Publicateur Libre upoutal bin Ládin pozornost úřadů kvůli příspěvku na sociálních sítích k loňským nedožitým narozeninám svého otce. Syn tehdy vzdal otci poctu, což francouzské úřady vyhodnotily jako schvalování terorismu. Bin Ládin tvrdil, že nebyl autorem textu a jen ho sdílel. Jeho účet pak byl pozastaven. Agentuře Reuters se však příspěvek nepodařilo bezprostředně dohledat.

Retailleau je podle francouzského tisku jedním z nejpravicovějších ministrů současné středopravé vlády, který je známý svými striktními postoji vůči imigraci. Deportaci bin Ládina oznámil v době, kdy se má sejít s prefekty jednadvaceti departementů, kterých se problematika nelegálního přistěhovalectví týká nejvíce.

Třiačtyřicetiletý Omar bin Ládin se narodil v Saúdské Arábii a žil v Súdánu a Afghánistánu. V devatenácti letech opustil svého otce a pobýval v několika arabských zemích, než se dostal do Francie a v roce 2016 usadil v Normandii, uvedl v roce 2022 v rozhovoru s agenturou AFP.

Usáma bin Ládin je zodpovědný za útoky z 11. září 2001, kdy dvě civilní letadla unesená islámskými radikály narazila do mrakodrapů Světového obchodního centra, další dopravní letoun o několik desítek minut později narazil do budovy Pentagonu a čtvrtý se zřítil do polí v Pensylvánii. V USA tehdy zemřely téměř tři tisíce lidí. Bin Ládin se poté skrýval necelých deset let, než ho Američané v květnu 2011 v Pákistánu dopadli a zabili.