Mladíci ve Francii uškrtili 11letého chlapce, protože jim vzal rybářské návnady

Autor: ,
  7:22
Francouzská prokuratura obvinila 16letého mladíka a 15letou dívku z vraždy 11letého chlapce Théa. Oba mladiství jsou podle ní v předběžné vazbě. Dítě zemřelo v neděli v západofrancouzském městě Rennes, pachatelé ho uškrtili.
ilustrační snímek | foto: Reuters

Oba mladiství se přiznali, že se chtěli oběti pomstít, uvedl v úterý státní zástupce Frédéric Teillet. Podle serveru Le Parisien při výslechu uvedli, že chlapec jim vzal rybářské návnady v hodnotě několika desítek eur.

Mladiství byli obviněni z krádeže a z vraždy nezletilého. Taková vražda se trestá doživotním odnětím svobody, ovšem pokud se tohoto činu dopustí nezletilý, nemůže mu být uložen delší trest než 20 let vězení.

Tělo dítěte bylo nalezeno v neděli kolem 17:00 na břehu řeky Vilaine nedaleko centra města. Policii zavolalo několik místních obyvatel, když uslyšeli křik dítěte, uvedla prokuratura. Po příjezdu objevili na místě tělo chlapce bez známek života s osuškou utaženou kolem krku. Pitva potvrdila, že smrt byla způsobena uškrcením.

Podle prvních informací dorazil Théo na místo, aby šel odpoledne s oběma mladistvými rybařit. Obviněný mladík a 11letá oběť se seznámili den předtím, kdy spolu rybařili a dohodli se, že se sejdou znovu. Podle AFP řekl Théo rodičům, že mu chlapec, kterého potkal, dal své návnady.

V den vraždy byli oba mladiství spatřeni, jak z místa utíkají. Díky vyšetřování se v pondělí ráno podařilo identifikovat a zadržet 16letého mladíka. O rok mladší dívka se mezitím dostavila na policejní stanici. Server Le Parisien píše, že ani jeden z podezřelých nebyl dosud trestán. Oba mladiství byli přátelé a navštěvovali stejnou školu.

Mladíci ve Francii uškrtili 11letého chlapce, protože jim vzal rybářské návnady

