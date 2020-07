KOMENTÁŘ: Když se rudí přemění v zelené aneb zvoní Macronovi hrana?

Zvoní Macronovi hrana? Spektakulární vítězství zelených koalic ve francouzských obecních volbách a prohra jeho hnutí Republika na pochodu (LREM) by to mohly naznačovat. Bylo to však spíš varování. Zatím totiž šlo o porážku lokální, ne národní. Emmanuel Macron reagoval změnou premiéra. Výběr i styl nově vybraného předsedy vlády Jeana Castexe, jenž přichází z „hloubi země“, napovídá, že prezident bere ohledy pouze na své znovuzvolení v roce 2022.