Francouzi hlasují v prvním kole voleb, očekává se úspěch nacionalistů

Prezident Macron nečekaně rozpustil Národní shromáždění po oznámení výsledků voleb do Evropského parlamentu, v nichž jeho spojenci výrazně zaostali za opozičním Národním sdružením.

Po nedělním prvním kole Francouze čeká 7. července druhé kolo. Hlasuje se vždy od 8:00 do 18:00, ve velkých městech o dvě hodiny déle. S uzavřením volebních místností se smí zveřejnit první odhady výsledků, které bývají velmi přesné. Ve francouzských zámořských územích se kvůli časovému posunu hlasuje o den dříve. Francouzi mají možnost odevzdat svůj hlas jeho předáním vybranému zástupci, do čtvrtka mohli volit elektronicky s třífázovým zabezpečením pomocí e-mailu a telefonu.

Kandidát si pro sebe uzme mandát už v prvním kole, pokud získá více než 50 procent hlasů, které zároveň představují více než čtvrtinu zapsaných voličů. Do druhého kola postupují podle zákona všichni kandidáti, kteří získali alespoň 12,5 procenta hlasů zapsaných voličů. Ve druhém kole stačí ke zvolení relativní většina.

Největší šanci na vítězství ve volbách má nacionalistické Národní sdružení, jehož dvěma hlavními osobnostmi jsou mladý charismatický šéf strany Jordan Bardella a zkušená prezidentská kandidátka Marine Le Penová. Podle průzkumu deníku Les Échos bude stranu v prvním kole volit 37 procent Francouzů, její preference za poslední týden opět stouply.

Levicový blok Nová lidová fronta, ve kterém se u příležitosti voleb sdružili socialisté, komunisté, zelení, strana Nepoddajná Francie a další menší uskupení, může podle stejné sondáže získat 28 procent hlasů. Vládnímu bloku průzkum předpovídá 20 procent.

Příprava půdy pro druhé kolo

Pro sestavení většinové vlády je potřeba 289 poslanců. Podle některých odhadů by tuto hranici mohlo Národní sdružení překročit. Pokud se tak nestane, bude si muset hledat partnery. Stranu nedávno poměrně nečekaně podpořil předseda středopravicových Republikánů Éric Ciotti, část jeho spolustraníků to však odmítla a pokusila se svého předsedu vyloučit.

Koaliční potenciál jednotlivých stran se podle médií jednoznačně projeví až před druhým kolem voleb. Levicový blok předem oznámil, že ve druhém kole podpoří kohokoliv, aby zastavil vzestup krajní pravice. Macron se v tomto ohledu zatím nevyjádřil.

Výsledek voleb může výrazně ovlivnit volební účast. Průzkum Ipsos ve čtvrtek odhadoval účast na 61 až 65 procent, v roce 2022 to přitom bylo 47,5 procenta. Voliče by k urnám mohla přitáhnout nespokojenost s vládní politikou, ale také odpor k možnému nástupu krajní pravice k moci. O velkém zájmu svědčí údaje o účasti v korespondenční volbě. Za oba dny tuto možnost využilo 410 tisíc Francouzů žijících v zahraničí, před dvěma lety to bylo 250 tisíc.

S očekávanou vyšší účastí ve volbách lze podle deníku Le Monde očekávat, že bude větší podíl okrsků, v nichž do druhého kola postoupí tři a více kandidátů. Před dvěma lety bylo takových okrsků osm, letos se jich podle Jeana-Françoise Doridota ze společnosti Ipsos dá očekávat 120 při účasti kolem 60 procent nebo dokonce 200, pokud účast přesáhne 65 procent. Čím větší je počet takových okrsků ve druhém kole, tím větší roli hrají koalice, partnerství a doporučení pro hlasování.

Macron varuje před občanskou válkou

Pokud by vyhrál vládní tábor, vládu by nadále vedl současný premiér Gabriel Attal. V případě vítězství Národního sdružení chce o premiérský post usilovat Bardella. V levicovém bloku nepanuje na osobě premiéra shoda, možnými kandidáty jsou kontroverzní šéf Nepoddajné Francie a někdejší prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon nebo bývalý socialistický prezident François Hollande.

Vládní tábor, který se řadí k centristické pravici, klade důraz na nutnost zastavit extremistické strany, realističnost ekonomických plánů nebo pozici Francie v rámci Evropské unie. Macron v pondělí prohlásil, že programy krajní pravice i krajní levice mohou zemi přivést na pokraj občanské války.

Oba bloky podle něj na skutečné problémy Francouzů reagují recepty, které zvyšují možnosti společenských konfliktů. Bardella, který podle politologů pomáhá své straně přitáhnout mladé voliče, slibuje omezit migraci a pomoci Francouzům s rostoucími životními náklady.

Uzávěrka kandidátních listin byla 18. června a strany měly pouhý týden na výběr kandidátů a uzavření případných spojenectví na celostátní úrovni nebo v jednotlivých obvodech. To podle serveru France Info nahrálo velkým stranám s mohutnějším administrativním zázemím.