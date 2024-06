Nacionalisté pro všechny Francouze? Národní sdružení přitahuje ženy i Židy

V červnových volbách do Evropského parlamentu Národní sdružení (RN) drtivě zvítězilo s 31 procenty hlasů. Bližší analýza přitom ukázala překvapivý fenomén.

Podle průzkumu, který v den voleb provedla společnost OpinionWay pro deník Les Echos, pro stranu hlasovalo více žen (33 procent) než mužů (30 procent). Při posledních evropských volbách v roce 2019 byl poměr jiný, uskupení Marine Le Penové podpořilo 25 procent mužů a 21 procent žen.

Portál Politico podotýká, že Národní sdružení se početným ženským elektorátem odlišuje od jiných protiimigračních stran v Evropě. Německá Alternativa pro Německo například podle červnového průzkumu obdržela hlasy 19 procent mužů a 12 procent žen.

RN přitom po dlouhou dobu bylo v zásadě výlučně stranou pro muže, a to ještě ty velmi pravicových postojů. Ženy odpuzoval sexismus zakladatele strany (dříve užívající název Národní fronta) Jeana-Marie Le Pena. Jejich postoj se začal postupně měnit poté, co vedení převzala jeho dcera Marine Le Penová, která se přihlásila k odkazu francouzské feministky Simone De Beauvoirové. Ani to ji ale automatickou přízeň žen nezajistilo. Bylo potřeba ještě něco.

Útočníci zbili kandidáta RN Černě odění útočníci zbili v Saint Étienne během kampaně před předčasnými parlamentními volbami kandidáta Národního sdružení Hervého Breuila Breuil byl po útoku hospitalizován, ale brzy by měl být propuštěn. Marine Le Penová z útoku obvinila „krajní levici“. Incident podle agentury Reuters připomněl násilnosti proti politikům v Německu a jinde v Evropě, kde se politická atmosféra přiostřuje.

Straně se nyní pod vedením osmadvacetiletého Jordana Bardelly daří vzbudit u některých voliček dojem, že je ochrání před sexuálním násilím, které RN spojuje primárně s přistěhovalci. „Žádná žena by se nikdy neměla bát vyjít na ulici naší země, ať už je jakákoli doba,“ prohlásil Bardella, jenž slíbil deportaci „delikventů“ zahraničního původu, přísnější tresty za násilí na ženách a jejich větší ochranu.

Podle Erwana Lestrohana, ředitele výzkumu francouzské společnosti Odoxa specializující se na průzkum voličských nálad, strana svůj ústřední pojem „ochrana“ definuje šířeji a vztahuje ho nejen na bezpečnost, ale také na zdraví, zaměstnání a životní podmínky, tedy na širší škálu témat, která u voliček rezonují. Bardellovi se podle něj podařilo přeměnit stranu s primárně krajně pravicovou voličskou základnou na „catch-all“ partaj schopnou zasáhnout širší voličské spektrum.

Židovské dilema a vzestup extrémů

Téma bezpečnosti žen se opět dostalo do centra pozornosti poté, co trojice mladíků v sobotu na předměstí Paříže brutálně znásilnila dvanáctiletou dívku židovského původu. Případ ve Francii vyvolal další obavy z šíření antisemitismu.

RN po tomto činu navíc přišlo na scénu se slibem zajištění bezpečí pro francouzské Židy. Prozatím pro ně ale vytváří dilema.

Le Pen byl známý antisemita a popírač holokaustu. Jeho dcera nyní naopak patří mezi nehlasitější zastánce Izraele v jeho boji proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás mezi francouzskými politiky. Francouzští Židé tak nyní čelí otázce, zda volit stranu, která se jich nově zastává, nebo ty, jež na ně útočí kvůli válce v Gaze.

V minulých dnech vysoce postavené osobnosti včetně lovce nacistů Serge Klarsfelda prohlásily, že kdyby ve druhém kole voleb musely volit mezi levicovou Novou lidovou frontou a Národním sdružením, hlasovaly by raději pro něj.

V posledních průzkumech vede RN s 30 procenty hlasů. Na druhém místě je právě Nová lidová fronta – koalice sdružující socialisty, komunisty a zelené. Sondáže jí přisuzují 25 procent hlasů.

„Národní sdružení podporuje Židy, podporuje Stát Izrael. Vzhledem k mé činnosti za posledních 60 let je zcela normální, že mezi antisemitskou a prožidovskou stranou budu volit tu prožidovskou,“ řekl v rozhovoru pro televizi LCI Klarsfeld.

Mnoho Židů však není přesvědčeno, že RN, jež ve středu stáhlo podporu jednomu ze svých kandidátů kvůli antisemitskému vzkazu zveřejněnému v roce 2018, se skutečně změnilo. V nadcházejících volbách se proto mnoho židovských voličů cítí jako mezi mlýnskými kameny.

„Mají velké obavy z budoucnosti, a to i kvůli dvěma extrémním blokům, které nyní ve Francii sílí: krajní pravice, krajní levice. I když si někteří Židé někdy myslí, že je krajní pravice přitahuje jako odpověď na antisemitismus, většina Židů si myslí, že je to také reálná hrozba,“ řekl předseda Rady židovských institucí ve Francii (CRIF) Yonathan Arfi. „Lidé se velmi, velmi obávají o budoucnost. Lidé, řekl bych, pochybují o budoucnosti ve Francii.“