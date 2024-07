Raději rezignuji! Kandidáti ve Francii nechtějí tříštit síly proti Le Penové

Odpůrci krajní pravice ve Francii se nyní snaží vytvořit jednotnou frontu, aby zablokovali RN možnou cestu k vládě poté, co tato strana Marine Le Penové a Jordanna Bardelly dosáhla v prvním kole voleb historického vítězství, uvádí deník Le Monde. V řadě obvodů, kde měli voliči v druhém kole původně vybírat ze tří jmen, už nyní levicoví či provládní kandidáti ohlašují, že nebudou ve volbách pokračovat, aby netříštili hlasy proti krajní pravici – a vyzývají k hlasování proti RN.

Jedná se především o ty kandidáty, kteří postoupili do druhého kola ze třetího místa. V obvodech s RN ve druhém kole má levice 126 takových kandidátů a vládní koalice 90, uvádí deník Le Monde. Kandidáti musí oznámit do úterních 18 hodin, zda budou pokračovat ve druhém kole.

RN a jeho spojenci v nedělním kole zvítězili se ziskem 33 procent hlasů, následováni levicovým blokem Nová lidová fronta s 28 procenty. Macronův vládní tábor Spolu skončil třetí s výrazným odstupem a ziskem pouhých 21 procent. Hned v prvním kole získalo mandát 75 poslanců.

Druhé kolo se v neděli 7. července uskuteční v 501 obvodech, kandidáti za RN postoupili do druhého kola ve 446 obvodech. V rekordních 311 obvodech pak do druhého klání postoupili i díky vysoké volební účasti nejméně tři kandidáti. Podmínkou pro postup do druhého kola bylo získat hlasy alespoň 12,5 procenta registrovaných voličů.