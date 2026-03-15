Ve Francii začalo první kolo místních voleb, prověří sílu krajní pravice

Francouzi rozhodují o starostech a zastupitelích ve zhruba 35 tisících městech a vesnicích. Pozornost se soustředí zejména na souboje ve velkých městech, včetně Paříže. Dosavadní socialistická starostka metropole Anne Hidalgová se po více než deseti letech ve funkci rozhodla nekandidovat.
Volební místnosti se v závislosti na rozhodnutí města uzavřou buď v 18:00 či ve 20:00. Pokud nebude výsledek rozhodnut v prvním kole, určí vítěze druhé kolo hlasování. Výsledky se očekávají vždy večer po uzavření volebních místností.