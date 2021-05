Neklid ve francouzské armádě sílí, nový dopis věští občanskou válku

„Pokud vypukne občanská válka, armáda na našem vlastním území zajistí pořádek. Do tak hrozné situace se nikdo nechce dostat – ani my, ani naši předchůdci – ale je třeba říci, že ve Francii je zaděláno na občanskou válku a vy to velmi dobře víte.“



Vzkaz obsahující tato slova vyšel v neděli na stránkách konzervativního týdeníku Valeurs Actuelles. Je adresovaný prezidentovi Macronovi, vládě i členům parlamentu, které viní z ústupkům islamistům. „Jde o přežití naší země,“ píše se v otevřeném dopise, který podle BBC sepsali vojáci v aktivní službě.

Autoři dopisu si přáli zůstat v anonymitě a jejich jména ani hodnosti tak nejsou známé. V textu se ovšem označují za představitele mladší generace vojáků, která prošla konflikty v Afghánistánu, Mali, Středoafrické republice nebo protiteroristickými operacemi ve Francii.

„Nasadili jsme vlastní kůži, abychom zničili islamismus. A vy mu nyní ve vlastní zemi ustupujete,“ lamentují autoři výzvy, kterou k pondělnímu poledni podepsalo 132 825 lidí.

Je to už druhý otevřený dopis ze strany vojáků za poslední měsíc. Koncem dubna na stránkách téhož magazínu vyšla výzva podepsaná dvaceti důstojníky ve výslužbě. Vládu varovali, že pokud se neodhodlá k důraznému zákroku proti islamistům usilujícím o „dezintegraci“ země, mohla by moc v zemi převzít armáda.



Skrytá pohrůžka pučem načasovaná na šedesáté výročí nezdařeného převratu proti Charlesu de Gaullovi vzbudila ve Franci mimořádný rozruch. Ministryně obrany Florence Parlyová prohlásila, že bude mít následky – signatáři podle všeho přijdou o své hodnosti a důchody.

„Armáda tady není proto, aby vedla nějakou kampaň, ale aby bránila Francii a chránila Francouze,“ uvedla. Upozornila, že příslušníci ozbrojených sil mají zakázáno veřejně vyjadřovat své náboženské a politické názory. Mlčenlivost se vztahuje i na některé vysloužilce.

Na stranu signatářů se naopak postavila šéfka Národního sdružení Marine Le Penová. „Jako občanka a politička sdílím vaše utrpení. Nabízím vám, abyste se připojili k našemu úsilí v nastávajícím zápasu o budoucnost Francie,“ napsala.



Anonymním autorům druhé výzvy v případě odhalení hrozí horší trest než zbavení vojenských výsad. Vojáci v aktivní službě mohou za provinění proti předpisům stanout před armádním tribunálem, který je může poslat až na pět let do vězení.

Hrozí Francii puč? Sledujte Rozstřel s diplomatem Petrem Drulákem. Dnes večer od 20:00 na iDNES.cz

Z formulace jejich dopisu je patrné, že reakce vlády na dopis starých generálů se v některých vojenských kruzích nesetkala s pochopením. „Zač pak bojovali? Aby vám dovolili učinit z Francie zhroucený stát?“ lamentují autoři dokumentu a viní vládu, že dupe po veteránech, jejichž jediným proviněním je prý „láska k vlasti a zármutek nad jejím viditelným úpadkem“.

BBC připomíná, že boje proti takzvanému islámskému separatismu není tématem jen Le Penové. Emmanuel Macron slibuje, že zatočí s působením radikálních imámů vyškolených v cizině a dohlédne na financování mešit. Podle analytiků se tak pokouší před blížícími se prezidentskými volbami získat hlasy pravicových voličů.