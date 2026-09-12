Je to sabotáž, míní úřady po nálezu, který zavinil vykolejení vlaku ve Francii

„Na jedné koleji ležel kus kolejnice, který mohl způsobit vykolejení,“ uvedl prokurátor Sébastien Gallois. Jak se tam kolejnice dostala, zatím není jasné. To bude muset objasnit vyšetřování.
Vlak na trase mezi městy Rouen a Caen vezl téměř 200 cestujících. Zranění utrpělo nejméně 44 lidí, jedna mladá žena byla přepravena do nemocnice v kritickém stavu. Prokurátor Gallois dnes řekl, že tato nejvážněji zraněná cestující už není v ohrožení života.
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Souprava vykolejila kolem 19:45 hodin poblíž obce Cléon mezi stanicemi Tourville a Elbeuf-Saint-Aubin. Po nehodě nebylo jasné, co vedlo k tomu, že vlak sjel z kolejí.
Testy bezprostředně po nehodě vyloučily, že by strojvedoucí byl pod vlivem alkoholu či omamných látek, uvedla podle médií prokuratura.
„Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění. Pak jsme si uvědomili, že jedeme po štěrku a vlak už není na kolejích,“ řekl stanici BFMTV jeden cestující, označený jen křestním jménem Vincent.
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„Rozbilo se nám okno, všude byl kouř a létala zavazadla. Oknem jsme viděli, jak kolem nás projíždí další vagon,“ dodal. „Jeden člověk měl rozbitou hlavu, ale ani jsme si toho nevšimli. Abychom se dostali ven, museli jsme vypáčit dveře,“ řekl mladík, který si stěžoval, že cestující zůstali odkázáni sami na sebe, bez pomoci železničářů.