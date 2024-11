Bolehlav pro Macrona? Ve Francii se otřásá vláda, padnout může do Vánoc

Pod francouzským premiérem Michelem Barnierem se kýve židle a jeho vláda by mohla padnout do Vánoc. Dnes to píše agentura Reuters a obdobně se vyjadřuje i francouzský tisk. Krajně pravicové Národní sdružení (RN) dává totiž čím dál více najevo, že by mohlo podpořit vyslovení nedůvěry kabinetu kvůli návrhu rozpočtu na příští rok.