Francie jde do boje se „zhoubnou ideologií“. Zákon proti islamismu je hotov

„Tento návrh zákona není textem proti žádnému náboženství, ani konkrétně proti muslimskému náboženství,“ uvedl Castex. Norma je podle něj namířena proti „zhoubné ideologii“ radikálního islamismu a jejím cílem je posílit „republikánské principy“.

V rozhovoru s listem Le Monde premiér zdůraznil, že opatření obsažená v zákoně se budou vztahovat na všechny politické ideologie nepřátelské k republice, „i když dnes je to právě radikální islamismus, proti kterému chceme bojovat všemi prostředky“.

V případě schválení by zákon usnadnil mimo jiné rozpouštění spolků, které zpochybňují francouzské republikánské hodnoty. Trestat by na jeho základě bylo možné i vyhrožování či zastrašování úředníků, informovala agentura AFP.



Návrh zákona zpřísňuje i pravidla pro domácí vzdělávání. Zlepšit by měl také registraci mešit. Těch je podle agentury AP nyní ve Francii asi 2600. Jejich financování ze zahraničí nebude zakázané, bude ale nutné jej hlásit v případě, že přesáhne částku 10 000 eur (262 000 Kč).

Vězení za potvrzení panenství

Až rok vězení by hrozil v případě schválení předlohy lékaři, který by vystavil potvrzení o tom, že je dívka panna. To nyní podle AP vyžadují před svatbou někteří muslimové. Norma by měla rovněž zkomplikovat uzavírání nucených sňatků. V krajním případě by mohla prokuratura v případě podezření, že se svatbou jeden ze snoubenců nesouhlasí, uzavření manželství zakázat.

Základní principy zákona představil již na počátku října prezident Emmanuel Macron. Řekl tehdy, že je třeba vytvořit islám, který „může být v míru s republikou“ a to tak, že se „islám ve Francii zbaví cizích vlivů“. Macron vyzval, aby se skoncovalo s praxí, kdy jsou věřící ve Francii pod vlivem imámů přicházejících ze zahraničí.

Francie se v posledních letech potýká s teroristickými útoky radikálních islamistů, při kterých od roku 2015 zemřelo více než 250 lidí. Po podzimních útocích v Paříži, na jejím předměstí Conflans-Sainte-Honorine a v Nice opět platí v zemi nejvyšší stupeň varování před terorismem.